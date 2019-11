Perché avere un Apple watch è fondamentale

Ormai da alcuni anni gli smartwatch sono diventati degli accessori apprezzati da chiunque. L’offerta è ampia ma vogliamo farvi considerare l’idea di acquistare un Apple watch. Oggi questo è il brand che offre smartwatch di migliore qualità, anche se il prezzo non è precisamente concorrenziale. In ogni caso l’Apple watch propone funzionalità uniche, che non tutti gli altri smartwatch possiedono; per altro chi acquista un dispositivo wearable in genere desidera che tale accessorio consenta di sfruttare al meglio tutte le potenzialità del caso, evitando quindi oggetti a basso costo.

I motivi per cui preferire un Apple watch

Chiaramente oggi in commercio sono disponibili più modelli di smartwatch proposti da Apple, quindi non tutte le funzionalità che rendono essenziale e necessario questo tipo di accessorio sono disponibili su qualsiasi Apple watch. La principale, quella che a molti piacerà, riguarda infatti solo i modelli con SIM, che permettono di utilizzare il servizio di telefonia direttamente sullo smartwatch, lasciando di fatto lo smartphone a casa in un cassetto. Avere tutte le funzionalità del telefono direttamente sullo smartphone è particolarmente comodo, soprattutto per chi fa sport ma non solo. Spesso infatti la vita frenetica ci impedisce di visualizzare costantemente il display del telefono, con lo smartwatch potremo farlo semplicemente alzando il polso, una vera comodità per chiunque.

Una fit band sempre attiva

Un’altra funzionalità particolarmente interessante di questo orologio intelligente è la possibilità di valutare l’attività fisica che si sta effettuando, senza dover per forza far partire l’app che permette di farlo, selezionando ogni specifica attività fisica. Anche in questo caso non tutti i modelli lo consentono, ma gli ultimi sono in grado di riconoscere che tipo di attività fisica si sta svolgendo, attivando sin da subito il monitoraggio della stessa. Per chi va in palestra, chi vive molto all’aria aperta, chi anche in ufficio fa mille volte le scale per poter bruciare qualche caloria, questo tipo di funzionalità è decisamente interessante.

Per tutti, non solo per molti

Uno degli elementi fondamentali degli smartwatch è poco semplice da comprendere se non se ne è mai utilizzato uno. I detrattori dei nuovi dispositivi wearable dichiarano che si tratta di oggetti che non fanno nulla “di nuovo” o di totalmente necessario; in sostanza c’è chi dice che si può fare tranquillamente a meno di un Apple Watch, e in effetti non hanno del tutto torto. Se non fosse che chiunque abbia mai provato uno smartwatch di alto livello dichiara sin dal primo giorno che non può più rinunciarvi. Dicevano forse lo stesso dei primi telecomandi, di certo lo dicevano dei primi smartphone. Oggi gli accessori wearable sono tra i dispositivi più richiesti dai giovani, che ne riescono a sfruttare tutte le funzionalità. Non averne uno al polso è un po’ come facevano i nostri nonni, che negli anni ’80 evitavano di utilizzare il telecomando della TV, o a coloro che non acquistavano i forni a microonde, perché li ritenevano oggetti superflui. In un buon smartwatch di superfluo non c’è nulla, basta provarne uno anche solo per qualche ora per rendersene conto.