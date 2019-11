Spal-Genoa, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

La tredicesima giornata di Serie A si chiude con il ‘Monday Night’ fra Spal e Genoa. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Spal-Genoa è il match che chiuderà questa sera il programma della tredicesima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio del match è previsto alle 20.45. La Spal è reduce dal pareggio esterno contro l’Udinese per 0-0; il Genoa nel precedente turno ha conquistato un prezioso punto in trasferta contro il Napoli.

Pesanti assenze in difesa per squalifica nella Spal: Felipe e Igor completeranno la difesa 3 di Semplici insieme a Vicari, viste le squalifiche di Cionek e Tomovic. Recuperato Di Francesco, che potrebbe affiancare Petagna in avanti. Strefezza potrebbe essere schierato sull’out di destra a centrocampo, con Reca a sinistra. Nel Genoa, appare recuperato capitan Criscito in difesa, che potrebbe tornare in campo dal primo minuto dopo il lungo stop. Grave infortunio per Kouamè, che in nazionale under 23 si è rotto il crociato e potrebbe aver terminato anzitempo la stagione: in avanti agirà Pinamonti supportato da Agudelo e Pandev. Schone, Cassata e Lerager in mezzo al campo.

Probabili formazioni:

Spal (3-5-2): Berisha; Igor, Vicari, Felipe; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Di Francesco.

Genoa (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Criscito; Schone, Cassata, Lerager; Pandev, Agudelo, Pinamonti.

Spal-Genoa chiude il programma della tredicesima giornata di Serie A: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Spal-Genoa è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di stasera sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Ferrara i precedenti fra le due squadre in Serie A sono 11: 5 le affermazioni della Spal, 2 del Genoa e 4 i pareggi. Lo scorso anno il match terminò sull’1-1: vantaggio iniziale dei padroni di casa con Felipe e pareggio del Genoa firmato Lapadula.