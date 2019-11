Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 25 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 25 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 25 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la fiction “In punta di piedi”: Angela, 11 anni, ha un sogno: diventare una ballerina classica. Fin qui è tutto nella norma, se non fosse che Angela vive a Secondigliano ed è la figlia di Vincenzo, un capo clan degli Scissionisti. Per ritorsioni contro suo padre, Angela rischia di morire ogni volta che esce di casa. Per questo, lei e la madre Nunzia vivono come delle recluse. Quello di Angela sembrerebbe uno di quei sogni che restano solo sogni, sino a quando non incontra Lorenza, un’insegnante di ballo, una donna libera, quanto combattiva. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata dello show di intrattenimento “Stasera tutto è possible”. In seconda serata, il programma di approfondimento politico “Povera patria”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”. Subito dopo, il documentario “Disonora il padre”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma di approfondimento politico “Quarta Repubblica”. A seguire, il film “Thin ice – Tre uomini e una truffa”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo”: Will Turner ed Elizabeth Swann andranno ai confini del mondo, per salvare il pirata Jack Sparrow. In seconda serata, il film “Catacombs – Il mondo dei morti”.

Su La 7 va in onda la quindicesima stagione di “Grey’s Anatomy”, seguita dalla serie tv “Perception”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove segnaliamo la prima puntata della nuova stagione di “Pizza Hero-La sfida dei forni”.

