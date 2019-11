Ultimo volo prima della pensione: un 747 compie il viaggio più breve della storia

Prima di essere dismesso per sempre un 747 della British Airways ha avuto il tempo di compiere un record: il volo più breve della storia.

Il volo più breve della storia di un 747 è stato salutato su Twitter da numerosi amanti dei velivoli. Il mezzo della British Airways è partito questa mattina dall’aeroporto di Cardiff per atterrare in quello di St. Anthan nel Galles del sud. Un tragitto di sole 4 miglia (10 chilometri circa) per il quale ha impiegato meno di 10 minuti. L’aereo è decollato ed ha raggiunto 3.500 piedi d’altezza e si è diretto verso il mare per poi fare inversione e rotta verso la destinazione. Il volo con i suoi 9 minuti è risultato il più breve della storia per un 747, aerei solitamente utilizzati per i viaggi transoceanici.

Il motivo di questo viaggio, che in auto può essere compiuto in appena 8 minuti, è la dismissione del mezzo. L’aereo, con i suoi 28 anni di servizio, è stato considerato troppo vecchio per essere utilizzato ancora, dunque si godrà il meritato riposo. Prima di andare in pensione però, il Boeing 747 della British Airways ha fatto un ultimo viaggio partendo da Singapore e atterrando al City Clark International Airport nelle Filippine. Quindi aveva fatto ritorno in Galles sabato, città dalla quale è partito il volo di congedo.

Ultimo volo del 747, il piano di rinnovamento della British Airways

Non è insolito che gli aerei con più anni di servizio vengano dismessi in favore di modelli più nuovi. Questa procedura, però, è stata parte di un piano di rinnovamento annunciato dalla compagnia di bandiera britannica ad inizio 2019. La British Airways, infatti, ha intenzione di pensionare una volta per tutte tutti i 747 dal più vecchio al più nuovo. La compagnia aerea vuole infatti sostituire quel modello con gli Airbus 450 e con i nuovi Boeing 777x. La sostituzione dei velivoli procederà sino al 2024.