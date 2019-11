Casa Bianca evacuata: jet sconosciuto sorvola lo spazio aereo

Attimi di panico nella mattina alla Casa Bianca quando è stato intercettato un velivolo sconosciuto che sorvolava lo spazio aereo ristretto.

Questa mattina, intorno all’1.30 italiana, il palazzo simbolo del governo statunitense (la Casa Bianca) è stata evacuata dai servizi segreti. A mettere in allarme il sistema di sicurezza governativo è stato il rilevamento di velivolo non identificato che stava entrando nello spazio aereo riservato del Presidente USA. Una volta giunta comunicazione agli agenti dei servizi segreti, la sala stampa della Casa Bianca è stata evacuata, la stanza dei briefing è stata messa in sicurezza e l’edificio è stato blindato.

Si tratta di una procedura di emergenza nel caso si profili il rischio di un attentato terroristico ai danni del Presidente USA. Secondo quanto riferito dai media statunitensi l’allarme è stato lanciato alle 8:15 (ora locale) e nel giro di 15 minuti l’edificio e le persone al suo interno erano state messe in sicurezza. Cosa sia effettivamente successo, dunque cosa ci facesse l’aereo sopra all’interno dello spazio aereo sopra la Casa Bianca non è ancora chiaro.

Sull’avvenuto incidente si è espresso un portavoce dei servizi segreti USA che ai media ha dichiarato: “La Casa Bianca è stata blindata questa mattina a causa di una possibile invasione dello spazio aereo della Regione della Capitale della Nazione”. I dettagli dell’accaduto, però, non sono ancora stati comunicati dal governo USA che evidentemente sta ancora investigando sull’accaduto. Secondo alcune indiscrezioni, però, sono state viste manovre simili a quelle di lancio missilistico.

Quello che è certo è che gli agenti federali hanno interpretato i segnali come una situazione di pericolo dal potenziale disastroso. In ogni caso, un’ora e mezza dopo la chiusura della Casa Bianca, tutto è tornato alla normalità e le attività nel palazzo governativo sono riprese come al solito.