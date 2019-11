Gemelli siamesi, ancora un altro caso: due bimbi sono venuti al mondo con tre braccia e organi in comune

Babita Ahirwar, 21 anni, e il marito Jaswant Singh sono una coppia di genitori che hanno avuto da poco due gemelli siamesi. È accaduto in India

Una giovane donna di 21 anni di nome Babita Ahirwar ha dato alla luce, in India, una coppia di gemelli siamesi. I piccoli, che sono uniti nel corpo, posseggono tre braccia e organi interni in comune. La donna e il marito, Jaswant Singh, hanno raccontato la storia della gravidanza e lo shock che hanno subito al momento della sconvolgente scoperta sui loro figli. Un altro caso di nascita di gemelli siamesi, dunque, si va ad aggiungere a quelli già noti alla scienza. Questa vicenda, nello specifico, è stata raccontata dal Metro.co.uk.

Babita Ahirwar era giunta alla 34eisima settimana di gestazione quando i medici hanno comunicato a lei e a suo marito Jaswant Singh una notizia shock per la coppia: le immagini acquisite con le ecografie facevano sospettare che la giovane donna 21enne portasse in grembo due gemelli siamesi.

“Mia moglie è svenuta dopo aver visto il bambino. Siamo scioccati. È incredibile. Tutti rimangono scioccati nel vederli. Non possiamo credere che nostro figlio abbia due teste. Dopo gli ultrasuoni ci è stato detto che avremmo avuto due gemelli. Siamo stati molto contenti di avere due figli, ma questo è un bambino con due teste”, ha commentato il papà Jaswant Singh dopo la nascita dei gemelli.

La coppia ha dichiarato di non possedere i soldi necessari per un’operazione che possa permettere ai piccoli di vivere entrambi un’esistenza autonoma l’uno rispetto all’altro, ma che comunque si prenderanno cura di loro con amore fino a quando saranno in vita. I piccoli, che ora sono sotto osservazione h24, sono in cura con la dottoressa Surenda Sonkar, la quale ha specificato che la sua equipe medica terrà in considerazione il possibile intervento di specialisti che in passato abbiano effettuato interventi su casi gemellari simili. Certo è che si dovrà ovviamente valutare se sia possibile o meno operare i piccoli.

Nata un’altra coppia di gemelli siamesi, le casistiche e da cosa dipende il fenomeno

All’incirca una nascita su 120mila può dare luogo al fenomeno dei gemelli siamesi: questa la statistica che riguarda questa rara tipologia dei gemelli, i quali vengono al mondo uniti per una parte del loro corpo e talvolta con gravi malformazioni che interessano gli organi interni. Per questo motivo sono frequenti i casi di mortalità prematura (nei 3/4 delle coppie siamesi che vengono al mondo).

L’essere gemelli siamesi dipende dal fatto che l’embrione, nell’utero materno, si divide tardivamente e non riesce a portare a conclusione il suo sdoppiamento. Scientificamente parlando, non si conosce ancora la causa precisa capace di dare luogo al fenomeno, ma gli studiosi ritengono che si possa trattare di cause ambientali e genetiche.

