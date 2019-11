Live Non è La D’Urso, Mercedesz Henger: “Riccardo Schicchi sarà sempre mio padre”

A “Live Non è La D’Urso”, Mercedesz Henger parla di Riccardo Schicchi e del suo padre biologico.

Attraverso questo post, vi abbiamo parlato della rivelazione di Mercedesz Henger: Riccardo Schicchi non è il suo padre biologico. Ieri sera, Mercedesz è stata ospite a “Live Non è La D’Urso”, per parlare della questione.

La ragazza ha spiegato che mai avrebbe voluto far trapelare la notizia, ma è stata costretta a farlo, dopo aver ricevuto la chiamata di un famoso giornale italiano che era venuto in possesso dell’informazione, tramite una fonte anonima:

“Alcuni titoli non mi sono piaciuti. Non è vero che Riccardo non è mio padre, è mio padre e lo sarà sempre… Non è il mio padre biologico. Questa cosa, la so da quando ho 17 anni. Non è trapelata da me. Mi sono ritrovata costretta ad essere qui. Mi è arrivata la telefonata di un giornalista, di un famoso giornale qui in Italia, dicendomi che gli era arrivata questa notizia… Io ho chiesto chi fosse stato, loro non hanno potuto dirmelo. Lo sapevano 4 persone in croce… Io posso supporre chi sia stato, forse l’ha fatto per ferirmi ma non dico nulla, non accuso nessuno senza prove. Ma lo scoprirò, è stato un colpo basso schifoso. Hanno voluto sminuire la memoria di mio padre ma non ci sono riusciti. Questa cosa rende ancora più onore a mio padre. Mi ha cresciuto e io l’ho amato come nessun altro”.

La ragazza ha raccontato di come sua madre, Eva Henger, le abbia raccontato la verità su suo padre:

“Qualche dubbio ce l’ho sempre avuto. Io avevo il cognome diverso da quello di mio fratello, me lo facevano notare i miei insegnanti. Ho un cognome ungherese e ho il cognome Schicchi. Come non mi interessava allora, non mi interessa oggi. Mio padre è Riccardo ed è sempre stato Riccardo. Un genitore è colui che ti cresce, cosa che ha fatto Riccardo sempre. Io non lo volevo assolutamente dire”.

Mercedesz Henger sul padre biologico: “Non voglio incontrarlo”

Infine, Mercedesz ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di incontrare il padre:

“Io ho sempre avuto un padre e non sono curiosa di incontrare una persona che non si è mai fatta viva fino ad adesso. Lui ha una famiglia in Germania, credo di avere dei fratellastri. Non li voglio incontrare. La mia famiglia, so qual è”.

Maria Rita Gagliardi