Moreno Merlo risponde alle accuse di Paola Caruso: “Devi chiedermi scusa”

Attraverso il suo profilo Instagram, Moreno Merlo risponde alle accuse mosse da Paola Caruso a “Live Non è La D’Urso”.

Attraverso questo post, vi abbiamo parlato dell’ospitata di Paola Caruso all’ultima puntata di “Domenica Live”. L’ex Bonas di “Avanti un altro” ha parlato dei motivi che hanno portato alla rottura con Moreno Merlo, raccontando di come il ragazzo l’avrebbe registrata per ben quattro mesi ed avrebbe fatto coppia con lei solo per entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Attraverso alcuni video postati su Instagram, Moreno ha voluto difendersi dalle accuse di Paola, accusando, a sua volta, la showgirl di aver detto falsità sul suo conto:

“Un’interpretazione davvero da Oscar. Ti do due suggerimenti. Innanzitutto quello che dici deve essere comprovato da prove, altrimenti siamo alla caz**ta. Anzi, siamo già alla fantasia, alla caz**ta. Io in realtà non faccio il deejay ma allevo unicorni, li ho sotto casa”.

Moreno Merlo a Paola Caruso: “Ho prove che possono smentire quello che dici”

Moreno sarebbe in possesso di prove che smentirebbero ciò che Paola ha sostenuto domenica scorsa:

“Il secondo suggerimento è di chiedere scusa a me e al pubblico che ti segue e ti ha seguito in questo frangente sprecando forse un quarto d’ora per sentire delle angherie, delle castronerie, delle porcherie, in modo tale che tengo la bocca chiusa su quel famoso martedì. Il problema è sostanzialmente questo: se io parlo, porto delle prove. Se tu parli, parli di aria fritta, fantasia, nulla. Quindi, nulla, accettalo come un suggerimento e basta, io sono sereno e tranquillo come mi vedi semplicemente perché sono una persona limpida e non ho nulla da nascondere”.

Secondo Moreno, Paola sarebbe abbagliata dalle luci della ribalta:

“Concludo dicendo che una volta che si spengono i riflettori della tv e la sala trucco e parrucco chiude, esiste la vita reale. Quella che purtroppo tu, evidentemente, non sei più abituata a vivere. Evidentemente hai una percezione di te stessa, non so, Veronica Ciccone alias Madonna, Lady Gaga, Melania Trump… Non so cosa pensi tu di rappresentare ad oggi per permetterti di dire delle cose del genere. Non riesco a capire. Ti sei autocreata un piedistallo che presto si sgretolerà. Quindi accetta il consiglio e chiedi scusa”.

