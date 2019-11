Naike Rivelli scatenata attacca Heather Parisi con la sua “faccia da c**o” su Instagram

Naike Rivelli torna all’attacco verso Heather Parisi in seguito alla puntata di Live-Non è la D’Urso dove l’ex ballerina era apparsa in studio con una costosa borsetta in pelle di coccodrillo bianco, che ha scatenato molte polemiche.

Dopo un primo post in cui era comparsa completamente nuda per protestare contro Heather Parisi, colpevole di essere apparsa in tv con una costosa borsa in pelle di coccodrillo albino, la figlia di Ornella Muti torna alla carica su Instagram con questa immagine per mettere in chiaro due cose importanti con la sua “faccia da c**o”.

Nel testo del post chiarisce le motivazioni del proprio attacco contro la Parisi che nel programma della D’Urso ha raccontato della sua nuova famiglia felice “nell’unico posto in Europa in Italia dove vivono le sue figlie per sbattergli in faccia la sua indifferenza con tanto di ‘divieto di nominarle in trasmissione’ WOW”. Questa sarebbe la prima motivazione del disappunto di Naike, condiviso probabilmente anche dalle stesse figlie della ex ballerina che hanno scritto al programma per difendere i loro padri, come abbiamo riportato nella precedente notizia.

La seconda motivazione si divide tra l’irritazione per la natura della borsa, fatta dalla pelle di un raro animale e il fastidio legato al costo di questo tipo di cose, che Naike ha trovato di “cattivo gusto sbatterle in faccia ad un paese in ginocchio. In un mondo pieno di disagio di fame di bisogno..”.