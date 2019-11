Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 novembre 2019: il Sagittario è fortunato in amore

Martedì 26 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox, ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete vive giornate buone, nonostante le sue emozioni siano altalenanti. Le ultime giornate del mese di novembre ortano delle possibilità da non sottovalutare, come una chiamata o delle attività che potrebbero portare a un’affermazione personale. Non tutto fila liscio, e infatti c’è qualche delusione legata a progetti che sono andati non come si sperava. Il problema dell’Ariete è che a volte si intestardisce su cose che dovrebbe abbandonare al loro corso e quindi l’energia andrebbe concentrate sulle cose che vale la pena di fare. le stelle sono dalla vostra parte in amore e non si esclude che chi è uscito da una separazione possa di nuovo desiderare di sposarsi o avere figli;

Toro. Giornata che parte in sordina per colpa della Luna opposta. Man mano che la giornata andrà avanti ci sarà tanto da recuperare. Ci sono delle polemiche da gestire o qualcosa non va? Attenti perché questo stato di cose vi porta e a essere scontrosi con le persone che vi circondano. Se ci sono dei problemi in famiglia mantenetevi cauti e per chiarire tutto quello che c’è da chiarire aspettate domani. Questo momento di nervosismo passerà presto e le cose miglioreranno, specialmente con l’arrivo del 2020;

Gemelli. Buone nuove, oggi, per i Gemelli che possono avere discussioni importanti con qualcuno che conta e portare a casa un bel risultato lavorativo. le cose non saranno sempre così nel corso della settimana perché a metà circa ci sarà un lieve calo. In amore le perplessità che avere vissuto non vi hanno abbandonato del tutto. Forse qualcuno vi han fatto arrabbiare o state portando avanti un progetto nel quale non vi sentite adeguatamente supportati;

Cancro. Giornate confuse per il segno del Cancro con qualche momento comunque positivo degno di nota. Non si muove nulla, professionalmente parlando, prima della fine di quest’anno, per cui se state aspettando un contratto una promozione potrebbe non arrivare nulla prima di allora. Una situazione, questa, che vi porterà a essere tesi e a riversare questa tensione su chi vi circonda. In amore abbiamo due tipi di Cancro: quelli propositivi e quelli che si isolano. Questo significa che anche i vostri sentimenti non sono proprio chiarissimi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone conferma la sua forza e anche la sua fragilità, perché in questo periodo vi sentite sotto stress ed è più facile vedervi arrabbiati. Diventate irascibili se si prova a mettervi da parete, o se comunque vi sentite così, o se c’è qualche tensione in famiglia. Evitate di parlare a sproposito perché col senno di poi potreste pentirvene. Nel pomeriggio di oggi le cose miglioreranno perché la Luna non sarà più dissonante;

Vergine. Contatti con i parenti e decisioni favoriti dalle stelle per il segno della Vergine. Nei sentimenti c’è ancora qualche ombra, che tuttavia si diraderà a partire da giovedì, quando le cose andranno meglio. Buone opportunità per coloro che vorranno consolidare un rapporto esistente. Poi ci sono i Vergine che sono ancora in cerca del partner giusto o altri che ne hanno uno ma si sentono distanti da lui, mentalmente e fisicamente. Non temete perché nel fine settimana potranno esserci dei riavvicinamenti;

Bilancia. Ancora una giornata piena di tensioni per il segno della Bilancia, che è chiamato a superare delle prove importanti in questo periodo. Dovete affrontare un trasferimento oppure delle situazioni di tipo economico che nel tempo sono state trascurate e che ora non sono più procrastinabili. Incertezze anche dal punto di vista dei sentimenti. Le coppie che stanno vivendo dei peridio di crisi devono essere caute;

Scorpione. Luna nel vostro segno e Venere in ottimo aspetto vi regalano una giornata e una settimana con una marcia in più. Qualcuno potrebbe dimostrarvi il suo affetto. Datevi da fare e ricordate che il mese di dicembre sarà ancora più a favore dei sentimenti. Fine settimana interessante.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. La Luna arriva nel vostro segno zodiacale e ci rimarrà nelle giornate di domani e di giovedì. È più facile innamorarsi e ricevere una proposta valida dal punto di vista lavorativo. Favorito chi deve sostenere un esame, ma come al solito ricordiamo che non basta avere le stelle a favore per superare tutti gli ostacoli: bisogna impegnarsi e molto. Giove regala fortuna in amore e chi è solo dovrebbe iniziare a cercare l’anima gemella;

Capricorno. Il Capricorno vive delle giornate “strane” e si troverà a dover mettere pace tra altre persone. Ci sono dei problemi, forse anche dal punto di vista legale o economico, che coinvolgono la famiglia e quei familiari che non trovano un accordo. Non muovete troppo le acque, anche perché state accusando notevole stanchezza: ci sono troppe decisioni importanti da prendere in questo momento. L’amore va bene per le persone che vivono serenamente in coppia. Le coppie in crisi, invece, non trovano pace e non sembrano esserci possibilità di trovare punti di incontro;

Acquario. Oggi l’Acquario sente parecchio la tensione. Rimandate a giovedì le cose importanti che dovete fare o delle discussioni che volete avere con qualcuno che conta. Le stelle sconsigliano di tentare oggi. A te piace la libertà e così dovresti vivere i sentimenti: preferisci una relazione che sia basata sulla libertà, e non sulle polemiche, sui comportamenti morbosi e sulle incoerenze. Ala settimana porterà un bel recupero, specialmente nel fine settimana;

Pesci. Questo martedì parte con una Luna dissonante. Vi siete occupati molto degli altri e poco di voi stessi, in questi ultimi tempi? Probabilmente una persona cara ha auto bisogno del vostro aiuto. Dicembre sta per arrivare in vostro soccorso, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Sarà facile prendere una determinata decisione. Avrete più energia da dedicare all’amore o a dei chiarimenti che sentite di dover fare.

Maria Mento