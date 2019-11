Ragazza scompare da Conegliano, la mamma chiede aiuto: lei si chiama Letizia Diana David e ha 17 anni

Da due giorni non si hanno più notizie di Letizia Diana David, una ragazza di 17 anni che vive a Conegliano e che risulta scomparsa dalla mattina di domenica. La mamma ha lanciato un appello per ritrovarla

Capelli rossi, un po’ mossi e lunghi, occhi castani ovale un po’ rotondo, addosso un paio di jeans blu e ai piedi un paio di converse. Questo, in breve, l’identikit di Letizia Diana David, la ragazza che vedete nella foto che vi proponiamo e che domenica mattina e è uscita di casa e non vi ha fatto più ritorno. La giovane, che ha origini rumene, vive a Conegliano (Provincia di Treviso) e secondo il racconto fatto dalla sua stessa mamma sarebbe uscita di casa e sarebbe poi andata via insieme a un uomo romeno di 10 anni più vecchio di lei (un 27enne) che risulta residente in Germania. La mamma di Letizia ha sporto denuncia per sottrazione di minori e poi ha chiesto aiuto alla comunità di Facebook per ritrovarla.

La scomparsa di Letizia Diana David, la madre l’ha vista per l’ultima volta domenica mattina

È uscita di casa domenica mattina intorno alle ore 08:00, ufficialmente per andare a messa, ma non ha mai più fatto ritorno nella sua abitazione. Si sono perse così le tracce di Letizia Diana David, una ragazza di origini rumene che vive a Conegliano insieme alla sua mamma. La donna, giustamente preoccupata nel non vedere la figlia tornare, ha sporto denuncia ai Carabinieri per sottrazione di minori. Pare, infatti che la ragazza possa essersi allontanata in compagnia di Bogdan Oprea, un ragazzo di 27 anni anche lui rumeno e di cui la mamma di Letizia ha fatto esplicitamente il nome. Secondo il racconto della donna, il 27enne avrebbe portato la ragazza a Piacenza, dove vive sua sorella.

La scomparsa di Letizia Diana David, la ragazza finita nella rete di un traffico di minori?

C’è un dato che, se confermato, renderebbe tutta la questione ancora più seria di quanto già non sia. La mamma di Letizia ha scritto un post su Facebook in merito alla scomparsa della figlia e ha chiesto il massimo aiuto a chiunque abbia informazioni utili a ritrovare la giovane. In questo post pubblicato sul social la donna ha raccontato del 27enne che avrebbe preso in consegna la figlia, spiegando che un amico avrebbe raccontato loro (cioè alla famiglia di Letizia) le vere intenzioni di quest’uomo: sarebbe implicato in un traffico di minori e vorrebbe portare la ragazza in Germania.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Maria Mento