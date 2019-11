Sondaggi politici, secondo SWG Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è oltre il 10%

Ieri, lunedì 25 novembre 2019, Enrico Mentana ha presentato gli ultimi sondaggi politici realizzati da SWG: i dati mostrano l’ascesa di Fratelli d’Italia

Le ultime proiezioni di SWG, il cui ultimo sondaggio è stato presentato ieri sera da Enrico Mentana su TGLa7, rivelano come Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni sia ancora in crescita a livello di percentuali di preferenza. I dati parlando di un lieve calo del Pd e di una flessione più importante della Lega, mentre il Movimento 5 Stelle conosce una debole ripresa.

Sondaggi politici di SWG, tutti i dati sui partiti principali

I sondaggi politici di SWG che ieri sera Enrico Mentana ha presentato su La7 documentano un nuovo calo di gradimento per la Lega, che ha perso lo 0,9% scendendo a quota 33,1%. Un’altra flessione, seppure più lieve, è stata notata per il Pd (che perde lo 0,2% e si ferma a quota 18,1%) e per Forza Italia (che scende da 6,4% al 6%). Una piccola crescita, invece, per il Movimento 5Stelle (+0,3% per un totale di 16,5% di preferenze). Sale, dello 0,5%, Italia Viva di Renzi, che si conferma più o meno stabile sulla cifra del 5% /(adesso è sul 5,5%).

Sondaggi politici di SWG, non si ferma la crescita di Fratelli d’Italia

La sorpresa continua a essere Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Il suo partito sta conoscendo un lungo trend positivo che si conferma con le ultime cifre registrate: FdI ha superato il 10% di preferenze, acquisendo 0,6% punti in una sola settimana (dal 9,5% al 10,1%). In totale, i partiti di destra arrivano al 49,2% e questa è una soglia che attualmente- come nota Next Quotidiano– darebbe loro la maggioranza in Parlamento, nonostante il Rosatellum.

Maria Mento