Squalo bianco si spiaggia, bagnante eroico lo riporta in mare e lo salva

Un bagnante si è trovato di fronte un cucciolo di squalo bianco spiaggiato. Intenerito lo ha trascinato in acqua e portato in salvo.

Solitamente lo squalo bianco viene visto come un pericolo da evitare (anche giustamente) quando ci si trova in acqua. Questi temibili predatori, però, solitamente non cacciano gli esseri umani ed anzi spesso gli nuotano accanto senza nemmeno curarsi della loro presenza (ecco il reportage di una fotografa che punta a riabilitare la loro reputazione). Di sicuro non voleva nuocere a nessuno il cucciolo di squalo bianco che qualche giorno fa si era incastrato nel cavo di una boa e si era spiaggiato a Muriwai, in Nuova Zelanda.

A trovarlo è stato Josh Grimshaw, il quale ha deciso di salvargli la vita riportandolo nell’oceano. L’uomo ha notato il predatore che boccheggiava in riva al mare e lo ha trascinato per la coda finché l’acqua non gli è entrata nelle branchie e lo squalo ha ripreso a muoversi e respirare. Lasciata la coda, l’uomo ha controllato che questo tornasse verso le profondità dell’oceano direzionandone la pinna centrale verso il largo.

Bagnante salva uno squalo bianco spiaggiato, sui social diventa un eroe

Il bel gesto di Josh è stato filmato da un amico(a) ed il video è stato postato sulla pagina Twitter dell’uomo. Da quando il video è online ha ricevuto una miriade di commenti positivi e di like. Chi commenta le immagini ha trovato corretto il gesto compiuto dall’uomo e si dice disposto a fare lo stesso qualora di dovesse trovare in una simile situazione. Il primo commento all’atto di bontà di Josh è stato un semplice “Wow, ben fatto”, seguito subito dopo da un “Tu sei un eroe” e da un terzo commento in cui si legge: “Adoro tutto questo, ho sempre pensato che gli squali e gli altri pesci spiaggiati debbano essere trascinati verso l’acqua”.