Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 26 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 26 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 26 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la fiction, in replica, “Luisa Spagnoli”: la storia d’Italia è ricca di grandi imprenditori, ma pochi conoscono la storia di Luisa Spagnoli che, agli inizi del ‘900, fonda, insieme ai Buitoni, la Perugina. E’ una donna geniale, che ebbe per prima l’idea di creare un asilo nido aziendale per le sue dipendenti. Un giorno per non sprecare i resti della lavorazione della granella di nocciole, impastandola con il cioccolato creò il famoso Bacio Perugina, inizialmente chiamato “Cazzotto”, a causa della forma. Questa fiction ci racconterà anche alcuni episodi della sua vita privata: il matrimonio con Annibale, l’amore con l’imprenditore Buitoni e la malattia. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda l’ultima puntata de “Il Collegio 4”. In seconda serata, il film “Indizi da uno sconosciuto”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “#cartabianca”. seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma di approfondimento politico “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Air America”.

Su Canale 5 torna il grande calcio, con la partita Juventus-Atletico Madrid. A seguire, il programma di approfondimento sulla moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita da un nuovo episodio della serie tv “Trial&Error”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata del programma di approfondimento politico “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Dear John”: John Tyree, ragazzo dall’indole ribelle della Carolina del Nord, decide di arruolarsi e viene spedito oltre oceano. In licenza, incontra Savannah, ragazza dal carattere opposto dal suo, della quale si innamora ricambiato e con cui inizia un’intensa corrispondenza. A pochi mesi dal congedo, però, l’America viene colpita dagli attentati terroristici dell’11 settembre e John sceglie di partire per il Medio Oriente.

Maria Rita Gagliardi