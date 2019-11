Striscia la notizia, Ezio Greggio offende Barbara d’Urso nel fuorionda? Scoppia la polemica – VIDEO

Ezio Greggio finisce al centro delle critiche e delle polemiche per una battuta su Barbara d’Urso nel fuorionda di Striscia la notizia

Poche ore fa Ezio Greggio è finito al centro delle critiche e delle polemiche a causa di una battuta fatta pochi giorni fa durante un fuorionda a Striscia la notizia.

Durante il fuorionda il cagnolino di Striscia è salito sul bancone, con ironia il noto e stimato conduttore gli ha detto: “Vai da Barbara d’Urso che è una collega. Vai su”.

In molti hanno interpretato la battuta di Greggio come un insulto nei confronti di Barbara d’Urso, come se le avesse dato della cagna. Eppure i due hanno sempre detto di essere in ottimi rapporti.

Quella del conduttore era solo una battuta o voleva davvero insultare la d’Urso? Non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.

Sara Fonte