Terremoto di magnitudo 6.5 sull’altra sponda dell’Adriatico: si contano 6 morti e almeno 150 feriti

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.5 della scala Richter, è stata registrata nelle primissime ore del mattino non molto lontano dalla città di Durazzo, in Albania.

Erano le 2:54 ora locale (in Italia le 3:54), quando la terra ha cominciato a tremare causando da subito gravi danni a cose e persone.

Nella capitale, Tirana, la gente è corsa fuori dalle proprie abitazioni in preda al panico. A Thunama e a Durazzo la scossa ha raso al suolo case e palazzi; si contano numerosi dispersi, almeno 150 feriti e ci sono ancora persone sotto le macerie.

A Thunama i soccorritori hanno tratto in salvo due bambini, mentre a Kurbin un uomo di 50 anni è morto dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo, ma il Ministero della Difesa ha reso noto che le vittime sono almeno 6.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa dieci chilometri di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo.

Alla prima scossa sono seguite almeno altre 50 scosse di assestamento, l’ultima, di magnitudo 5.4, è stata registrata alle 07:08.

Trema anche il Sud Italia dove, in alcune regioni, il sisma è stato avvertito distintamente per alcuni secondi

Il sisma è stato avvertito chiaramente anche in alcune regioni del Sud Italia, in Campania ed in particolare in Puglia e Basilicata.