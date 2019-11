Ragazzo di 14 anni muore travolto da un treno, si parla di suicidio e si indaga su dei drink energetici

Sam Connor, ragazzo di 14 anni che ha perso la vita agli inizi del 2019, è stato travolto sui binari da un convoglio ferroviario in transito. Ora emergono dei dettagli sul suo decesso che potrebbero gettare altra luce sulla dinamica dei fatti

Il giovane Sam Connor, 14 anni, ha perso la vita diversi mesi fa in maniera tragica e forse voluta (pare che il 14enne volesse suicidarsi). Il ragazzo si trovava insieme ai suoi compagni di classe quando fu travolto da un treno, alla stazione ferroviaria di Chertsey (Contea del Surrey). Ora, in un’audizione che si è tenuta in tribunale per la sua morte, sono emersi dei dettagli che potrebbero aiutare a chiarire la dinamica di questi eventi: pare che il ragazzo soffrisse di ansia e abusasse di bevande altamente energetiche. Questo può aver avuto un ruolo nella sua morte? I dettagli dell’inchiesta sono stati raccontati da Metro.co.uk.

Ragazzo di 14 anni muore travolto da un treno, l’inchiesta e quello che sta emergendo

La giustizia inglese si sta occupando del caso della morte di Sam Connor, un ragazzo di 14 anni che ha perso la vita all’inizio di quest’anno probabilmente in seguito a un tentativo riuscito di suicidio. Sam si trovava presso la stazione ferroviaria di Chertsey insieme a dei compagni di scuola quando un treno l’ha colpito ferendolo a morte. L’inchiesta che è seguita ha aiutato a far luce anche sulla situazione personale del ragazzo e in una recente audizione è emerso che Sam soffriva di ansia, che dormiva male, che mangiava poco e che beveva troppe bevande altamente energetiche. Per questo motivo il coroner Richard Travers è arrivato a chiedersi che effetto possa avere avuto tutto questo sul metabolismo e sulla vita del ragazzo, tanto da voler consultare degli esperti per capire se tutto questo stato di cose possa aver giocato un ruolo nella sua morte.

Ragazzo di 14 anni muore travolto da un treno, pare confermata l’ipotesi di suicidio

I genitori di Sam Connor, James e Christine Connor, insieme agli altri due loro figli James e Georgia, hanno partecipato all’audizione ma hanno dichiarato di non sapere che il figlio faceva uso e abuso delle bevande incriminate in questione. Dal dibattito, durante il quale James Connor ha dichiarato che la sua famiglia non teneva in casa certe bevande, il coroner ha spiegato che probabilmente il ragazzo le aveva acquistate con il denaro che possedeva. In ogni caso, pare che sia emersa la volontà di Sam di volersi suicidare: lo hanno confermato l’esame del suo telefono e quelli scritti via social, dai quali si è potuto capire che Sam aveva parlato di suicidio con gli amici. Per febbraio 2020 è attesa un’audizione nella quale verranno ascoltati i compagni di Sam, gli insegnanti e il preside della scuola frequentata da Sam, James Kibble, e il macchinista che guidava il treno che ha investito il ragazzo.

Maria Mento