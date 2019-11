Uomini e Donne, Raffaella Mennoia svela: “Mio padre sta ancora molto male” – VIDEO

Il padre di Raffaella Mennoia sta molto male, l’autrice di Uomini e Donne ha ringraziato tutti coloro che le chiedono continuamente di lui e delle sue condizioni di salute

Raffaella Mennoia sta attraversando un periodo delicato a causa di un problema di salute del padre.

La storica autrice di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram ha fatto sapere ai suoi tantissimi fan che il padre sta ancora molto male ed è stato trasferito dall’ospedale di Tor Vergata a una struttura a Grottaferrata.”

Al momento stanno cercando di capire come evolve la situazione, però non sta bene. In moltissimi le continuano a chiedere informazioni sulle condizioni di salute del padre ed è per questo che poche ore fa ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che le chiedono ogni giorno di lui.

Sara Fonte