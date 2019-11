Argentina, adotta un gattino randagio: dopo due mesi scopre che è un puma – VIDEO

Una ragazza in Argentina ha adottato due gattini randagi ma ne sopravvive solo uno, dopo due mesi scopre che è un puma

È successo in Argentina a Florencia Lobo, una ragazza dopo aver trovato due gattini randagi appena nati li ha portati a casa sua per dargli una casa e affetto.

Uno dei due era troppo debole e non è sopravvissuto, l’altro si è ripreso ed è rimasto con lei fino a quando, circa due mesi dopo averlo trovato, non ha scoperto che non era un gatto bensì un puma.

Il cucciolo si comportava in modo diverso da un comune gatto, quando la ragazza lo ha portato dal veterinario lui non sapeva cosa fosse con esattezza per questo si è rivolto ad uno specialista della riserva di Horco Molle che ha confermato che era uno yaguarondi.

Con molto dispiacere la ragazza si è dovuta separare dal suo cucciolo e lo ha affidato a degli specialisti che provvederanno a reintrodurlo nel suo habitat.

Sara Fonte