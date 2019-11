Cristina Chiabotto è incinta? La conduttrice mostra un pancino sospetto – VIDEO

Cristina Chiabotto è in dolce attesa? La nota conduttrice sembra mostrare forme più arrotondate

Cristiana Chiabotto torna a far parlare di sé, l’ex Miss Italia è in dolce attesa?

A far trapelare il pettegolezzo ci ha pensato Diva e Donna. Negli scatti pubblicati dalla noto rivista si vede la Chiabotto in giro per Roma insieme al marito Marco Roscio mentre fanno acquisti.

La nota conduttrice mostra delle forme più arrotondate, questo ha subito fatto pensare ad una presunta gravidanza. Lei e il marito, a pochi mesi dalle nozze, sono già pronti a diventare genitori per la prima volta? Non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.

Sara Fonte