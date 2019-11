Emma Marrone si sente fortunata: “La malattia mi ha cambiato in meglio” – VIDEO

Emma Marrone è tornata a parlare della sua malattia, si sente fortunata per come è riuscita ad affrontarla

Emma Marrone torna a parlare della malattia in un’intervista rilasciata al magazine F. Tanta è stata la paura per la cantante, ad oggi però si sente fortunata per come è riuscita ad affrontare la malattia.

Si sente fortunata perché dopo un mese dalla malattia è riuscita a presentare il suo disco, a detta sua ci sono invece ragazzine che hanno combattuto il triplo di lei e non si sono ancora riprese del tutto.

La cantante pensa di essere cambiata a causa della malattia, in merito a questo ha detto: “Invece di incattivirmi, credo che la malattia mi abbia reso più dolce. Sono diventata ancora più sensibile. La malattia mi ha cambiato, in meglio.”

Ad oggi la Marrone continua ad avere paura, ma ha fatto sapere che la combatte con la voglia di vivere.

Sara Fonte