Godfrey Gao, il mondo della moda è scosso dalla morte del top model: la tragedia durante un reality

Mercoledì sera, il top model Godfrey Gao è deceduto nel corso delle riprese di un reality show sportivo dal titolo “Chase Me” che va in onda in Cina. Il 35enne era famoso per essere stato il primo modello asiatico a sfilare per Louis Vuitton

Godfrey Gao, top model asiatico di 35 anni, è morto. Il mondo della moda e i suoi fan sono rimasti sconvolti da questa tragedia, compiutasi mercoledì sera sul set di “Chase Me”, un reality show cinese dal tema sportivo le cui riprese stanno avendo luogo a Singapore. Godfrey Gao, famoso per essere stato il primo volto asiatico di Louis Vuitton e per aver recitato in “Shadowhaunters- Città di ossa”, avrebbe accusato un malore che non gli ha lasciato scampo.

Il modello Godfrey Gao è morto, per lui un attacco cardiaco durante le riprese di un reality show

Zhejiang Television, la rete televisiva cinese che manda in onda il reality show sportivo “Chase Me”, ha annunciato la morte di Godfrey Gao, top model taiwanese-canadese di 35 anni che è venuto a mancare nella serata di mercoledì. Cosa sarebbe successo al giovane? Secondo quanto riporta Fanpage, il modello stava partecipando a delle riprese del reality show e, nello specifico, stava correndo quando si è improvvisamente accasciato al suolo. Non sarebbe stata la caduta a causare il suo decesso, ma sarebbe stato un attacco cardiaco a far sì il che il 35enne perdesse i sensi. Inutile l’intervento da parte dei sanitari e il successivo trasferimento in ospedale: per lui non c’è stato nulla da fare.

Il modello Godfrey Gao è morto, le sue ultime parole: “Non riesco a continuare, non riesco a correre”

La Jetsar Entertainment, cioè la società di management che aveva in cura l’agenda del modello, ha scritto su Weibo (il corrispettivo di Twitter in Cina) un comunicato in cui si legge che Godfrey Gao è morte tre ore dopo essere stato soccorso dai medici.

Su Instagram sono state postate numerose foto dei soccorsi e pare che il modello abbia parlato, poco prima di cadere a terra, e che abbia detto: “Non riesco a continuare, non riesco a correre”. Sono state le sue ultime parole.

