Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 novembre 2019: il Capricorno parte alla grande con qualcosa di nuovo

Mercoledì 27 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Le vicende d’amore possono coinvolgere ma in questo momento quello cheti rende un pochino più ansioso è proprio il lavoro. Da chi non ha le idee chiare su cosa andrà a fare a chi invece maledice il giorno in cui ha accettato un certo incarico, molti Ariete non si tengono e sono anche un po’ agitati. In queste 48 ore hai comunque un grande cielo, puoi fare qualcosa in più per le persone che ti stanno attorno, per chiarire qualcosa che non va. Un po’ di mal fi testa? Capita. Sapete che l’Ariete come punto debole ha proprio la testa. Quando ti scervelli su tante cose, devi fare tante cose contemporaneamente è inevitabile che ci sia un po’ di fastidio;

Toro. Al Toro chiedo un po’ di pazienza anche se i grandi momenti del 2020 sono già in anticipo sui tempi perché qui può nascere una bella opportunità. E così sollecito all’azione quelli che hanno la possibilità di cambiare, quelli che da poco hanno intrapreso una nuova strada di lavoro. Spero veramente ce molti giovani che hanno iniziato un praticantato, superato una prova, poi abbiamo qualcosa nel 2020. Certo, si ottiene sulla base delle proprie capacità: questo normale. L’amore chiede giustizia e forse perseveranza;

Gemelli. Il Gemelli ha una giornata buona. Bisogna tenersi lontani dalle complicazioni che saranno che saranno minori dal 2 dicembre. C’è un vero e proprio ritorno in scena dal dicembre, in particolare per chi è rimasto fermo da tempo, si isolato, e poi sappiamo che non tutti ma molti, moltissimi (quasi tutti) hanno avuto dei problemi, legali, economici, finanziari. Ecco, anche da questo punto di vista c’è un forte desiderio di rivalsa. Nelle vicinanze c’è qualcuno che fa orecchie di mercante alle tue richieste? Da dicembre darai il benservito anche a queste persone;

Cancro. Al Cancro consiglio un po’ di pazienza. Tra l’altro, se ci sono stati problemi non superati nel passato potrebbero ripresentarsi tra dicembre e gennaio perché tecnicamente parlando Giove e Saturno sono in opposizione, quindi se tu hai tirato per i capelli una situazione potresti dire improvvisamente “Basta, non voglio pi star lì a stancarmi. Mollo tutto, cedo”. È chiaro che chi non può cedere perché ha delle responsabilità sarà più nervoso, e allora in questi giorni ti lamenti (giustamente) che devi fare tante cose, che devi pensare a tante cose contemporaneamente. L’importante è non scoraggiarsi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve rinunciare a un incarico, voltare pagina, ma questo non costerà caro perché per ogni novità targata 2020 c’è qualche soldino in arrivo e lo dico con soddisfazione anche a chi ha un ascendente Leone, Sagittario e Ariete. Per le persone che hanno qualche anno in più possibilità di contatto con legali, con esperti, per soluzioni inerenti le proprietà. In amore bisogna essere un pochino più calorosi. A chi da tempo non riesce a trovare la persona giusta ricordo che un po’ c’è crisi da questo punto di vista, per anche vero che il Leone non si accontenta mai;

Vergine. In attea di risposte di lavoro, di risposte d’amore. Guardare l’ottima posizione di Giove. Tutto il superfluo è già andato via. Chi è rimasto soggiogato da una persona ora questa persona non l’ha più attorno. Comunque hai capito che alcune situazioni non hanno più il potere di agire negativamente su di te. Chiaro che dipende dall’età: a 20-30 ani si può anche cercare l’indipendenza dalla famiglia, a 60 si può crescere persino grazie a un evento che lì per lì può sembrare negativo. È tempo di opportunità. Forse è arrivato anche il momento di fare finalmente quello che vuoi;

Bilancia. Ci sono degli aspetti planetari particolari. Se c’è un contrasto d’amore, familiari, discussioni con i parenti, chiedo molta attenzione perché dicembre e gennaio sono mesi che possono spazzare via relazioni inutili. I Bilancia finalmente parlano, quindi adesso non accettano tutti passivamente solo per paura di mettersi contro qualcuno. C’è qualcosa che cambia anche a livello di ambiente. Nell’ambito del lavoro sei tu che porti avanti tutto e vorresti un po’ di attenzione diretta da parte degli altri, un po’ di aiuto;

Scorpione. Lo Scorpione deve cercare collaboratori giusti per vincere una sfida nel 2020. L’ho scritto anche nel mio libro: il 2020 sarà un anno molto importante, poiché già in queste ore- e ancora di più da dicembre- Giove e Saturno sono favorevoli. Sono pianeti severi, soprattutto Saturno lo è. Impongono a tutti i nati Scorpione non solo di essere più perseveranti ma anche di tagliare situazioni inutili in amore, che hanno fatto soffrire, e di ripartire da zero e magari anche iniziare un progetto nuovo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario, con la Luna nel segno, può fare di più. Il Sagittario è un entusiasta e quando è contento della vita che fa riesce a contagiare di ottimismo tutte le persone che ha attorno. diciamo che devi firmare un armistizio con una persona che ti ha dato un po’ fastidio negli ultimi tempi. Se a novembre è nata una storia parallela a un rapporto di sempre, a dicembre dovrai fare una scelta. Io credo che non sia il momento giusto per lasciare il certo a favore dell’incerto;

Capricorno. Sei veramente molto costruttivo. Già lo sei di nascita, figuriamoci adesso che hai in mente un cambiamento di lavoro, grandi progetti. Veramente progetti importanti. Se fino a qualche mese fa hai pensato di iniziare o comunque migliorare un lavoro, adesso parti alla grande per fare qualcosa di estremamente rilevante. È chiaro che chi ha soldi potrà fare di più, chi invece è lavoratore dipendente più che altro può pensare di programmare al meglio le proprie mansioni oppure- se c’è un’azienda un crisi- di guardare oltre. Certo che tu sarai l’ultimo a essere allontanato o comunque anche se ci fosse una chiusura ci sarà presto un’apertura. Si cade in piedi anche nei casi più critici;

Acquario. L’Acquario, con la Luna in ottimo aspetto, ha voglia di muoversi, di viaggiare. Guai se l’Acquario si sente un po’ troppo costretto e se questa costrizione dura anni, perché non si adatta ai comandi, non si adatta alle situazioni monotone. Trasferimenti, cambiamenti, volontà di andare a vivere altrove: questi sono i desideri, poi riuscirci o no è un altro conto, però posso dirlo? Il 2020 è un anno che libera qualche desiderio e forse mette anche di spezzare qualche inutile catena. Questo vale sia per il lavoro sia per l’amore;

Pesci. Vi ho detto da tempo che arriverà un dicembre importante e un gennaio ancora migliore. Dipende dalla posta in gioco e da quello che fai, però qui abbiamo un cielo di grandi eventi e quindi i più fortunati, i più volenterosi, i più attivi, non dovranno e non potranno tirarsi indietro. Non pensiamo solo ai soldi: pensiamo all’amore che da venerdì scalda il cuore. Con questa Luna contraria, solo per poche ore-soprattutto al mattino- puoi sentire un po’ di fatica o magari senti un po’ di contrasto attorno. Non è detto che se non hai avuto fino a oggi i risultati che volevi tutto quello che stai facendo sia a perdere: il contrario. Cerca di non fare troppe cose assieme perché la confusione, in questi giorni, regna sovrana. In amore no ai terzi incomodi. Bisogna fare una celta. Chi si sente solo da molto tempo o chi vive in coppia e si sente solo comunque da tempo ha bisogno di qualche incoraggiamento, forse di qualche emozione in più.

Maria Mento