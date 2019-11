Selvaggia Roma rivela nuovi retroscena su Chiofalo: ecco cosa ha detto l’infuencer – VIDEO

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo continuano ad attaccarsi sui social, l’influencer rivela nuovi retroscena sull’ex fidanzato

Nuovo scontro social tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. Il personal trainer ha definito patetica l’ex fidanzata su Instagram, pensa infatti che dopo quattro anni dalla loro rottura lei potrebbe essere ancora innamorata di lui visto che continua a parlare di lui e a commentare la sua vita.

Dopo aver letto le parole di Chiofalo Selvaggia Roma ha rivelato che l’ex fidanzato durante una telefonata le aveva detto che le voleva bene e che le era rimasta nel cuore. Ha poi aggiunto: “Io ti ho detto che ti ho perdonato. Tu ancora oggi mi prendi in giro, mi vuoi far passare per la cattiva di turno e quella che non fa altro che pensare a te.”

La Roma ha poi confidato di averlo chiamato tempo fa. In merito a ciò ha detto: “Non hai speso una parola per dire “ragazzi mi ha chiamato, non è una ragazza insensibile“. In quell’occasione mi hai detto: “Aurora è una ragazzina, ma io e te ci potremmo mai rimettere insieme?“.

L’ex fidanzata di Chiofalo ha concluso dicendo: “Quindi questi tuoi commenti inutili mi fanno capire che predichi bene, ma razzoli male.”

Sara Fonte