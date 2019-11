Capelli foltissimi a otto settimane, il neonato e la sua prima volta dal parrucchiere: ecco il piccolo Oscar

È nato con dei foltissimi capelli neri, e così, a sole otto settimane di vita, un parrucchiere si è già dovuto occupare di lui. La storia di Oscar, che sta divertendo l’Inghilterra

Il piccolo Oscar, figlio di Sara Morris e Joshua Jones, è nato lo scorso 10 luglio 2019 e già appena è venuto al mondo ha sorpreso tutti per la sua foltissima criniera di capelli neri, lunghi 5 cm al momento del parto. Il bimbo è cresciuto rapidamente, e con lui sono cresciuti i suoi capelli, al punto tale da richiedere (a otto settimane di vita) il precoce intervento di un taglio del parrucchiere. La storia ha divertito i genitori che l’hanno raccontata al Metro.co.uk.

Parrucchiere taglia capelli a bimbo di otto settimane, come il piccolo Oscar è diventato una piccola celebrità del Devon

Si chiama Oscar, è nato il 10 luglio 2019, vive nella Contea del Devon e per le persone che gli vogliono bene ha il tenero nomignolo di “Mowgli”. Ma perché i genitori lo hanno accomunato al celebre personaggio de “Il libro della giungla”? Ebbene, il neonato nato dall’amore di Sara Morris e del marito Joshua Jones è nato con folti capelli neri lunghi 5 cm. Una cosa non così inconsueta come si pensa, tra i neonati, ma che ha divertito i genitori e i loro amici a tal punto da individuare questa somiglianza con l’omonimo personaggio tanto amato dei cartoon.

Oscar è diventato la star del paese inglese in cui vive la sua famiglia e, nonostante la sua tenerissima età, ha dovuto già incontrare ul parrucchiere che gli ha tagliato per la prima volta i capelli. “Le persone per strada si fermano e commentano i bei capelli folti di Oscar. Non potevamo davvero credere a quanti capelli avesse quando è nato! Non è qualcosa che si vede molto spesso! I suoi capelli erano, e sono, molto spessi e molto neri. Io e Joshua abbiamo i capelli castani, anche se somiglia più a suo padre che a me per quello. Oscar è consapevole di avere così tanti capelli, credo. Quando lo sdraiamo, si mette le braccia sopra la testa e ci gioca. Ma inizia a piangere quando li tira accidentalmente, perché le sue dita si aggrovigliano”, ha raccontato mamma Sara.

Parrucchiere taglia capelli a bimbo di otto settimane, un futuro da baby modello per il piccolo Oscar?

Esiste una credenza secondo la quale se una donna soffre di acidità di stomaco in gravidanza significa che il suo bambino avrà molti capelli. Sara ha confermato di aver avuto questo disturbo al settimo mese: “Ho lottato con il diabete in gravidanza e c’è stata un’intera settimana a maggio in cui ho sofferto di questo intenso bruciore di stomaco. Abbiamo fatto un controllo regolare e abbiamo appreso che Oscar aveva già 1 cm di capelli. Quindi ci aspettavamo che avesse un po’ di capelli quando è nato. Ma non ci aspettavamo tanto quanto abbiamo poi visto!”.

Durante la dolce attesa, pare che la coppia abbia guardato “Il libro della giungla” e pare che questo possa averli influenzati nella scelta del soprannome che hanno poi dato a Oscar. Per il piccolo si intravede un futuro da baby modello? Questa sarebbe la proposta che gli amici hanno fatto a mamma e papà: il piccolo Oscar è così carino che farlo posare potrebbe essere la scelta giusta.

