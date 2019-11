Facebook e Instagram down: problemi in tutto il mondo

A partire dalle ore 15 sono stati segnalati centinaia di problemi sui profili Instagram italiani. Pare però che i problemi principali siano negli USA.

Brutte nuove per gli accaniti utilizzatori dei social e per chi con questi è ormai abituato a lavorare. Da circa due ore le due piattaforme di Zuckerberg stanno causando problemi ai loro utilizzatori. I bug e le problematiche sono di vario tipo: c’è chi lamenta la sparizione delle foto, chi la scomparsa di alcune specifiche e così via. Al momento non è stata data alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda americana, ma pare che i problemi principali si stiano verificando proprio negli Stati Uniti.

Non un problema da poco per Zuckerberg e compagnia visto che oggi è il giorno del Ringraziamento e dunque una giornata di festa. Proprio questa occasione poteva permettere agli utenti di condividere foto in famiglia e momenti privati con altre persone che per un motivo o per un altro non si erano potute unire ai festeggiamenti.

Instagram Down, gli utenti italiani la prendono con ironia: “Mi mancava un down”

Come detto il problema (probabilmente ai server) è stato riscontato anche da centinaia di italiani che non hanno perso l’occasione per lamentarsi del disservizio. C’è chi semplicemente informa pubblicamente contatti e amministratori sui problemi riscontrati: “Non riesco a visualizzare nessuna delle mie pagine, compresa business, né messenger”. Mentre la maggior parte preferisce prenderla con filosofia ed utilizzare l’ironia. Uno degli utenti colpiti dal disservizio infatti scrive: “il mio 2019: incazzarmi per instagram che non funziona M A I #instagramdown“, un altro aggiunge: “Ma sto instagram ce la fa a funzionare?”, un altro ancora aggiunge: “Era da troppo tempo che non c’era un #instagramdown, cominciavo a preoccuparmi…”. In effetti nel 2019 non è la prima volta che Instagram va in crash non permettendo agli utenti di curare la propria vita social, che questo convinca tutti a passare ad un competitor?