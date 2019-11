Grande Fratello Spagnolo, scandalo: spunta un presunto stupro nella casa – VIDEO

È scoppiato un grosso scandalo su un presunto stupro avvenuto durante la 18esima edizione del Grande Fratello Spagnolo

Nelle ultime ore il Grande Fratello Spagnolo è finito al centro di un grosso scandalo, a causa di un presunto caso di violenza sessuale. A riportate la notizia ci ha pensato DavideMaggio.it.

Stando a quanto ha riportato El Confidencial un video proverebbe che Carlota Prado ha subito abusi dal coinquilino e fidanzato Josè Maria Lopez. La concorrente ne aveva parlato in confessionale con uno degli autori, la produzione aveva subito espulso Josè.

Il ragazzo venne denunciato alle autorità da Mediaset e della produzione Zepelin. Sembra però che alla Prazo venne chiesto di non rendere pubblico l’accaduto. Dopo il reality, però, raccontò tutto.

Pochi giorni fa il video è stato pubblicato facendo scoppiare un vero e proprio scandalo, molti sponsor hanno anche deciso di riprendersi i loro prodotti dalla casa del Gran Hermano Vip 7.

Mediaset Esapana ci ha tenuto a fare chiarezza sulla questione tramite un comunicato. Questo è ciò che si legge: “Nel novembre del 2017, la casa produttrice del Gran Hermano, Zeppellin Television, ha osservato uno dei partecipanti del programma commettere un’azione che ha considerato intollerabile, relazionata al suo comportamento con una concorrente che all’epoca dei fatti era la sua fidanzata. Zeppellin Television ha deciso di espellere immediatamente il concorrente e ha altresì messo a conoscenza di quanto accaduto sia la Guardia Civile, sia la concorrente.”

E ancora: “Attualmente, il fatto è oggetto di chiarimento da parte delle autorità giudiziali all’interno di un procedimento di cui Mediaset España non fa parte. In ogni caso, Mediaset España vuole rendere ancora una volta chiaro il rifiuto di ogni tipo di abuso in qualsiasi delle sue possibili forme di manifestazione e il suo solido impegno con la società per lo sradicamento di questo reato.”

Sara Fonte