Nadia Toffa: martedì verrà presentata a Brescia la fondazione che porta il suo nome – VIDEO

La fondazione Nadia Toffa, voluta dalla famiglia della Iena, verrà presentata a Brescia martedì 3 dicembre

La famiglia di Nadia Toffa ha creato una fondazione che porta il suo nome, per dare sostegno e aiuto alle persone malate e alla ricerca.

La fondazione sarà presentata il prossimo martedì 3 dicembre a Brescia, a Palazzo Loggia. Su Fanpage si legge che la fondazione che porta il nome della iena è stata “fortemente voluta dalla famiglia Toffa per dare un aiuto concreto ai soggetti che operano tutti i giorni per migliorare la salute e la vita delle persone più deboli e indifese, perseguendo i valori di solidarietà e ricerca della verità di cui Nadia è sempre stata simbolo e per i quali si è battuta in vita“.

La Toffa quando era in vita ha combattuto molte battaglie per aiutare coloro che stavano male. Dopo la sua morte i proventi del suo ultimo libro e le donazioni in sua memoria saranno devoluti all’Istituto neurologico Besta di Milano, alla ricerca sul tumore al cervello e al reparto ospedaliero che porta il suo nome a Taranto.

Sara Fonte