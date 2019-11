Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 novembre 2019: l’Acquario deve fare i conti con la burocrazia

Giovedì 27 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Buona giornata all’Ariete. Questi ultimi tre giorni di novembre si preannunciano un po’ agitati, come avevo spiegato qualche giorno fa, forse perché alcune situazioni dovranno essere chiarite. Tu sai che vuoi avere le risposte immediate, quindi se c’è qualcuno che non ti dice ciò che veramente pensa o se tu pensi che ci siano persone che non ti dicono la verità, tra oggi e sabato potresti far sentire le a tua di voce che in questo periodo è abbastanza risonante. Qui non sono minimamente messe in discussione le tue qualità, però se c’ qualcosa che non va bene bisognerà discuterne. Ariete a caccia di sicurezze , che siano di amore, che sia di lavoro: il 2020 sarà importante per questo;

Toro. Il Toro ha una grande voglia di cambiamento. I cambiamenti, per il segno del Toro, non sono mai repentini. Parlavo prima all’Ariete dicendo che è un segno molto veloce nel fare delle scelte. L’Ariete, al contrario, prende tempo però è molto testardo, quindi ci sono dei tempi più lunghi ma alla fine come l’Ariete- quando si mette in testa una cosa- cerca di arrivare al proprio scopo. Anche Venere sarà presto in aspetto favorevole. Anzi, in questi giorni già è dalla tua parte e può rinnovare un interesse (non solo sentimentale);

Gemelli. I Gemelli ancora con questa Luna opposta, che potrebbe aver incupito gli animi anche ieri, possono essere un po’ nervosi. Forse c’è qualcuno che vuole metterti degli intralci nel lavoro. Da dicembre molte situazioni saranno liberate. Il che significa che quel che non va sarà chiuso e quello che non va sarà più facile da gestire. Così come l’amore che da qualche ora è più “agibile”, con Venere che inizia un transito particolare;

Cancro. Il Cancro è un po’ intollerante e lo sarà molto a dicembre. Dicembre è n mese abbastanza protetto per i sentimenti, per se ricordate i miei grafici di fine anno c’era questa tendenza nel lavoro ad andare verso il basso. Questo non perché tu non sia bravo nel lavoro ma perché, con ogni probabilità, ci saranno degli scontri, ci saranno delle cose da capire. La cosa che noto è che molte di queste difficoltà potrebbero anche nascere da problemi lavorativi irrisolti. Chi vuole farsi giustizia, aprire una vertenza, parlare di soldi lo farà. Sei un po’ irascibile anche in amore, alla fine di novembre.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve considerare altre strade da percorrere. Se poi il tuo ascendente è Ariete, Leone, Sagittario allora preparati perché il prossimo sarà un anno di introiti o di incarichi di un certo potere. Molti potrebbero pensare di trasferirsi, iniziare un nuovo lavoro. Naturalmente le possibilità di successo sono diverse. On escludo che ci siano viaggi o qualcosa di importante al più tardi entro i primi mesi del prossimo anno. in amore le storie nate da poco sono convincenti;

Vergine. Forse uno dei segni più forti, anche se in questi giorni uno dei segni più stanchi. Ma questa stanchezza è motivata perché stai facendo tanto, perché non hai un attimo di respiro. L’importante è stancarsi e costruire qualcosa, perché se si fa tanto ma non si ottiene nulla inevitabilmente poi si sta male. Non bisogna fermarsi proprio ora visto che le stelle garantiscono un successo che durerà a lungo. Anche in amore dicembre sarà un mese importante: ci siamo quasi;

Bilancia. La Bilancia, un po’ come l’Ariete, un po’ come il Cancro, è sottoposta a stress , quindi se hai rapporti sentimentali, di lavoro con questi segni, doppia prudenza perché alcuni nodi sono arrivati al pettine e in amore venerdì e sabato saranno giornate conflittuali . Porta un po’ di pazienza perché sei in lotta con qualcuno oppure se sei contento di stare con una persona forse in questo momento c’è qualcosa che non va. Guai a essere pressanti con una persona della Bilancia, soprattutto con un uomo Bilancia. Di solito sono molto gentili , molto accoglienti, però ricordiamo che dietro questa facciata non si nasconde un uomo debole: sono persone che sanno quello che desiderano, quindi inutile forzare la mano al destino. Vale anche per le donne, che sono sempre molto educate e gentili però quando è no è no. Quindi inutile credere che la Bilancia possa accettare qualcosa che non vuole fare;

Scorpione. Lo Scorpione parla, da qualche tempo, di soldi. Un po’ servono per recuperare forza fisica e un po’ servirebbero per programmare al meglio il futuro. Visto che c’è stato un disagio in estate bisogna superarlo. Le spese sono ancora troppe. Recuperiamo l’amore, ora che Venere è favorevole. Anticipo che sabato sarà una giornata intrigante.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un’altra giornata sì. il fatto di avere Sole e Luna nel segno è molto interessante, molto importante. Saranno gli altri a cercarti, anche per quanto riguarda un sentimento, e poi i Sagittario son molto affascinanti e quando vogliono sanno come colpire al cuore tutti quelli che sono in qualche modo intrigati, interessati, da questa vitalità, da questo ottimismo che alla fine è contagioso. Se ti impegni riesci e il 2020 sarà un anno importante;

Capricorno. Quando abbiamo grandi stelle si può pensare anche a un grande progetto. Qualcuno ti verrà a chiedere che cosa hai che non va, perché in questo momento sei talmente preso da tante situazioni che potresti anche rimanere un pochino da solo, in osservazione. Quando un Capricorno non parla vuol dire che sta elaborando progetti. Forse non te ne rendi conto ma da qualche tempo ti sei isolato per qualche motivo. Attenzione a chi vuole metterti i bastoni tra le ruote perché più hai intenzione di fare grandi progetti e più puoi trovare persone che cercano di bloccarti. D’altronde, la rivalità fa parte dei giochi, diciamo, di mercato. Attenzione;

Acquario. L’Acquario ha un buon cielo, con una grande concentrazione di pianeti in un punto dell’oroscopo che rappresenta scritti, contratti accordi. Hai scritto qualcosa? Hai firmato qualche accordo? Anche situazioni minime che riguardano bollette, volture, oppure cambiamenti. Questo è un momento in cui l’Acquario deve mettere a posto tante cose, non ultime questioni di carattere burocratico. La burocrazia con l’amore ha poco a che fare, però se ci sono stati problemi sentimentali questo è il momento giusto per parlarne e magari anche mettersi a tavolino e ragionare;

Pesci. Anche in questo giovedì sei un po’ indaffarato, nervoso. Poi è da ieri che sei un po’ affaticato. Se vuoi fare breccia nel cuore di una persona sarà meglio agire da venerdì e se posso darti un consiglio elimina le provocazioni, i ritardi, le difficoltà. Tu mi dirai “Più facile a dirsi che non a farsi”. Questo è vero però a volte le tensioni nella tua vita non si superano perché sei sempre fermo lì agli stessi pensieri, alle stesse questioni, con le stesse persone. Ora, non dico che uno debba cambiare vita di punto in bianco, però se ci sono delle situazioni che non vanno forse è meglio ammetterlo e voltare pagina. È il momento giusto per farlo.

