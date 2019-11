Ha 83 anni ed è super attiva sui siti di appuntamenti. Ma ora vuole “sistemarsi”

Ha promesso di sistemarsi dopo aver trascorso almeno tre decenni a fare “amicizia” con i ragazzini.

Hattie “Retroage”, un’arzilla signora di 83 anni, ha riferito al Daily Star Online di aver usato a lungo Tinder per cercare un partner “a lungo termine”. Tuttavia, come spesso accade a molti di quelli che usano la celebre app, nella maggior parte dei casi l’83enne si ritrova a passare solo una notte con l’uomo prescelto, senza possibilità di proseguire la relazione.

!Ho notato che se un ragazzo mi conosce sul serio, poi preferisce scappare via – ha detto Hattie – Forse perchè si aspettano qualcosa di diverso da una donna di 83 anni”.

La pensionata ha ammesso che il sesso è ancora importante per lei e ha inoltre confermato di essere “alla ricerca disperata” di qualcuno che si interessi a lei per qualcosa in più di una semplice “notte di fuoco”.

Ora Hattie si è iscritta ad un altro sito di appuntamenti

Hattie spera anche di incontrare un uomo più giovane, all’incirca sui 60 anni. In passato, la nonna “hard” ha provato a stringere rapporti con uomini, senza successo. “Uno in particolare, era davvero una brava persona – spiega l’83enne – ma non voleva avere una relazione con una donna della mia età”.

Delusa da Tinder, Hattie si è iscritta ad un altro sito di appuntamenti che si concentra maggiormente sugli aspetti “tradizionali” dell’amore.