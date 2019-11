Negozio propone badge speciali per indicare che le commesse hanno il ciclo mestruale: la proposta che vuole sfidare un tabù

Un cartellino speciale per segnalare che, in determinati giorni del mese, si ha il ciclo. La proposta è arrivata da Michi Kake, un negozio di abbigliamento che si trova in Giappone. Proposta sessista o incoraggiamento per le donne?

Le commesse potranno, a loro insindacabile giudizio perché si tratta di un qualcosa di facoltativo, indossare un badge particolare decorato con le immagini dei personaggi di Seiri-Chan (un celebre manga) per segnalare ai clienti di essere nel loro periodo di ciclo mestruale.

A Osaka, in Giappone, c’è un negozio che ha incoraggiato il suo staff femminile a indossare un badge che serve a indicare i periodi di ciclo mestruale. Il negozio che ha lanciato questa iniziativa si chiama Michi Kake e il cartellino è perfettamente in tema con gli articoli venduti dall’attività commerciale: prodotti per la salute intima e sessuale femminile. Qualunque commessa voglia indicare ai clienti del negozio di essere nei giorni del ciclo può esporre questo cartellino, che è decorato con le immagini dei personaggi di un manga molto celebre nel Sol Levante: Seiri-Chan. Ovviamente, l’esposizione del cartellino è assolutamente facoltativa, e questo perché è giusto tutelare chiunque non abbia intenzione di mettere in piazza una cosa che- seppure fisiologica- è anche profondamente intima.

Negozio propone badge speciali per indicare che le commesse hanno il ciclo mestruale, parla il proprietario

Il negozio è diviso in quattro aree tematiche, segnalate da diversi colori: alcune ospitano i prodotti che la donna deve usare durante il ciclo, altre quelli che vanno usati dopo, mentre altre ancora si occupano di prodotti che aiutano con l’irritabilità o con la sindrome pre-mestruale. I badge vogliono essere una risposta, forte, a una tendenza ancora prevalente in Giappone: si tende a non parlare o parlare poco del ciclo mestruale femminile, come fosse un fatto da nascondere.

Takahiro Imazu, il proprietario del negozio, ha parlato con i media locali e ha dichiarato che: “In Giappone, c’è la tendenza a non parlare dei periodi mestruali delle donne. Non tutti i clienti reagiranno positivamente, ma il boom del fem tech sta crescendo e i valori dei giovani stanno cambiando di conseguenza. Potrei spingermi un po’ lontano nel dire questo, ma sono entusiasta di avere un negozio di soluzioni per le esigenze sensibili delle donne e di essere una risorsa per il mercato“.

Maria Mento