Cotto e Mangiato, ricetta 29 Novembre

Siamo giunti alla fine del mese, e anche per Cotto e Mangiato c’è l’ultima ricetta di Novembre. Oggi impariamo a fare la torta al cannolo s

La ricetta

Gli ingredienti sono:

300 GR di cannoli

150 burro

12 grammi gelatina

750 grammi di ricotta

220 grammi di zucchero a velo

200 ml di panna

Granella di pistacchio

Preparazione

Per prima cosa sbriciolare i cannoli fino ad ottenere della farina, sciogliere il burro e mischiare le due cose. Dopo che i due ingredienti saranno amalgamati adagiare il composto in un ruoto con cerniera foderato con carta forno e metterlo in frigo per trenta minuti.

Intanto preparare la crema. Prendere i fogli di gelatina e metterli in acqua fredda a riposare. In una ciotola mettere ricotta e zucchero a velo e metà della panna e mischiare. L’altra metà della panna va portato a bollore e quando sarà pronto mischiare la gelatina. Quando la gelatina sarà sciolta, lasciare intiepidire e aggiungere alla crema. A questo punto mischiare bene e mettere a riposare 4 ore in frigo la crema.

A tempo ultimato spalmare bene sulla base, e decade con granella di pistacchio, e volendo appoggiare un cannolo per guarnizione al centro della torta.