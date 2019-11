Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale: ecco cosa gli è successo – VIDEO

Francesco Chiofalo ha svelato ai suoi tantissimi fan di essere andato in ospedale a causa di un problema che lo ha fatto molto preoccupare, su Instagram ha mostrato le sue labbra gonfie

Si torna a parlare di Francesco Chiofalo, ieri sera il noto personal trainer è finito in ospedale. Il motivo? Improvvisamente le sue labbra si sono gonfiate moltissimo e si è riempito di macchie sul corpo.

Tramite alcune Instagram Stories Chiofalo si è detto preoccupato, ai fan ha spiegato che i medici pensavano fosse un’allergia ma gli antistaminici non hanno fatto affetto. I medici lo hanno ricoverato per tenerlo in osservazione e capire quale cura iniziare per migliorare le sue condizioni.

Il personal trainer, nonostante la preoccupazione, ha detto che non si farà buttare giù da questa spiacevole vicenda. Ha poi fatto sapere di essere triste perché è lontano da Antonella Fiordelisi in questo momento, ma le ha chiesto di stare tranquilla.

Sara Fonte