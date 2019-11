Grande Fratello 2020: ecco quando potrebbe andare in onda la 17esima edizione – VIDEO

Quando va in onda la 17esima edizione del Grande Fratello 2020? Ecco quali sono le possibili date previste per la messa in onda del reality

Brutte notizie per la prossima edizione del Grande Fratello 2020, a causa dei continui rinvii della versione Vip sembra che Mediaset non sappia bene quando inserire la 17esima edizione del reality.

All’inizio si era pensato di far iniziare la nuova edizione del Grande Fratello Nip ad aprile, subito dopo la versione Vip, ma non c’è abbastanza tempo per la preparazione. Si è pensato anche di far andare in onda il reality a settembre, proprio durante il 20esimo anniversario della sua nascita.

Al momento non c’è nessuna notizia certa, ciò che resta sicuro sembra essere il fatto che a condurre la 17esima edizione del Grande Fratello Nip sarà ancora una volta Barbara d’Urso.

Sara Fonte