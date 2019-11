Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 novembre 2019: i Pesci hanno voglia di innovazione

Venerdì 29 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Come ho già spiegato negli ultimi giorni, venerdì e sabato sono giornate un po’ in calo, quindi novembre saluta con qualche piccolo momento di stress, forse di indecisione. Qui bisogna dire che alcune decisioni nell’ambito del lavoro stanno cambiando perché ti senti meno protetto, perché possono esserci anche delle persone che adesso non sono dalla tua parte, però se c’è una cosa che l’Ariete tiene in prima linea, in prima considerazione, è proprio il suo desiderio di fare. Quando si motivati, quando si è ottimisti, quando si è caparbi, le difficoltà si superano. In amore ci vuole però un po’ di pazienza nelle prossime 48 ore;

Toro. Arriva una fase migliore, anzi direi addirittura esclusiva. Non bisogna però trascinare vecchi problemi. Quando abbiamo un buon oroscopo tutto cii invita a rinnovare la nostra vita, quindi se tu hai un problema con una persona non è che improvvisamente questa persona diventa come la vuoi tu. Potresti tu diventare un pochino più intollerante, oppure pretendere delle cose che prima non volevi o non potevi pretendere. La prima risposta per quanto riguarda l’amore, arriverà già in questi giorni. Invito chi è solo a darsi da fare;

Gemelli. I Gemelli si avvicinano a un periodo di rinascita. Da dicembre iniziar una fase importante. Non è detto che “fase importante” significhi anche più lavoro, più impegni. Questa è una nostra concezione delle vita: noi pensiamo che se ci diamo tanto, tanto da fare, se guadagniamo tanti, tanti soldi allora siamo felici. La realtà è che bisogna essere sereni dentro, quindi è probabile anche che alcune situazioni che ti affaticano saranno chiuse o si siano già chiuse. L’importante è proprio ritrovare la voglia di famiglia, di stare insieme. Quelli che in questo periodo cercano l’amore saranno favoriti;

Cancro. Il segno del Cancro , in queste 48 ore, avrà una gran voglia di buttare all’aria tutte le situazioni che non vanno bene, un po’ come l’Ariete. Infatti io ieri dicevo attenzione Ariete, cancro, Bilancia, perché se avete delle perplessità è proprio in queste ore che potrebbero farsi sentire in maniera un pochino più pensate. Attenzione anche nei rapporti sentimentali che non sono privilegiati da buone circostanze. Sul lavoro vertenze, piccole tensioni perché ti avevano promesso qualcosa che non si è avverato. Magari sei proprio tu che vuoi chiudere certi percorsi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve parlare in maniera molto chiara. Tu hai bisogno di persone che ti stiano accanto, che ti vogliano bene. Le prossime 24 ore possono già darti una bella conferma. Una conferma in più per tutti i Leone che vogliono innamorarsi, per quelli che vogliono cercare anche un altro luogo o raggio di azione. Complice la situazione astrologica attuale, puoi anche accettare un cambiamento senza risentirne troppo. Incontri favoriti;

Vergine. Per la Vergine i punti deboli sono la fascia addominale, spesso l’aspetto digestivo, quindi attenzione se c’è qualche problema si va dal medico e non dall’astrologo, però in questo momento potresti sentire un po’ di fatica. Per chi è in coppia ci sono dei problemi che la allontanano, per esempio se uno dei due lavora lontano appunto, però non vedo situazioni complesse, irrisolvibili. Anzi: più ci avviciniamo all’anno nuovo e meglio è;

Bilancia. La Bilancia non riesce a mantenere la calma. Io qui il consiglio lo darei a una persona che sta con una persona della Bilancia perché queste 48 ore potrebbero essere un po’ pesanti e se nell’ambito del lavoro, dei sentimenti, della famiglia, ci sono delle persone che non capiscono il tuo modo di essere, il tuo stato d’animo, può anche nascere qualche incomprensione seria. Domenica sarà una giornata migliore;

Scorpione. Lo Scorpione, in questi giorni, deve completare un accordo e capire cos’è importante fare anche in vista del prossimo anno, che comunque sarà protetto. Dal punto di vista diciamo del calendario, dal punto di vista astrologico l’anno inizia dal 2 dicembre perché sarà dal 2 dicembre che avremo delle stelle molto importanti. Quindi chissà che già in questi giorni tu non abbia in mente qualcosa di bello. Sappiamo che lo Scorpione è un segno veggente: le cose le capisce, le intuisce, prima che capitino e ha un grande senso del pericolo, sente se c’è un pericolo attorno. il problema è che è anche un segno molto avventuroso e quindi se sente questo odore di pericolo anziché scappare, a volte, ci si butta dentro. Attenzione, soprattutto in amore.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Questo weekend sembra essere di riscatto per il tuo segno e c’è una novità in arrivo. Che bello parlare di novità, per un Sagittario che veramente detesta la routine, come l’Acquario, come l’Ariete. Grandi emozioni all’orizzonte, poi siamo reduci da un novilunio che capitato nel tuo segno. Quando l’oroscopo è buono può anche portare dei tagli e delle situazioni importanti. Per esempio, in amore non escludo che questo sia un periodo in cui puoi verificare la tenuta di un rapporto o spingere nuove emozioni;

Capricorno. L a confusione è grande. Dicevo ieri che quando sei confuso non è che non agisci: sembra che tu non faccia nulla che ti isoli. In realtà stai pensando. Il Capricorno quando pensa vuole stare da solo, non vuole avere interferenze, al punto che se in questi due giorni infastidite un Capricorno potrebbe anche rispondervi non dico male ma insomma di stare tranquilli, di andarvene. Ecco, non prendetevela se in questo momento, se in questi ultimi due giorni di novembre, il Capricorno sarà un po’ scorbutico perché può capitare. Non ci saranno più ambiguità da dicembre;

Acquario. L’Acquario ha un fine settimana importante. Questi tre giorni raccomandano attenzione, allerta. Tutto sommato le complicazioni sono minori e Venere è tornata favorevole: questo potrebbe portare un sferzata di energia, di positività anche alla tua vita. giornata buona per le persone che vogliono innamorarsi. È vero che l’Acquario è un po’ una primula rossa, si innamora solo se strettamente necessario, ma adesso c’è tanta voglia di sicurezza in più;

Pesci. Il segno dei Pesci ha un weekend quasi esuberante. E spero che questa esuberanza si riversi in amore. venerdì grande cielo, sabato e domenica torna la passione con Venere favorevole ed un momento utile anche per quelli che vogliono fare un incontro speciale. Non portare avanti retaggi del passato. Per i più giovani bisogna pensare all’amore, e sia sabato che domenica saranno giornate davvero intriganti anche per farsi venire in mente una bella idea, perché mai come ora il segno zodiacale dei Pesci ha avuto voglia di innovazione.

Maria Mento