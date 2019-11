Orrore in casa: donna teneva il corpo del marito in un congelatore da 11 anni

Giunti ad investigare sulla morte di un’anziana, gli agenti di Toole (Salt Lake City) sono rimasti di stucco nel trovare il corpo del marito nel congelatore.

Una semplice indagine per appurare che il decesso della signora Jeanne Souron-Mathers fosse avvenuto per cause naturali, si è tramutata in un’indagine su un possibile omicidio. La donna viveva sin dal 2007, Remington Park Retirement Apartments e circa due settimane fa aveva fatto un check up medico di routine. L’anziana signora sarebbe dovuta tornare per un controllo, ma da quel momento in poi i medici della struttura non l’hanno più vista, così hanno denunciato la scomparsa della donna alla polizia.

Quando gli agenti di polizia sono entrati nell’appartamento della donna l’hanno trovata priva di vita. Sul corpo non c’erano segni di violenza, dunque si pensava che il caso sarebbe stato chiuso come morte naturale. Quando è giunto il detective, però, l’indagine si è complicata. L’investigatore infatti ha controllato il frigorifero della donna per comprendere da quanto tempo fosse morta e quando ha aperto il congelatore ci ha trovato il corpo di un uomo congelato.

Questa assurda vicenda di cronaca si è verificata a Toole, paesino nei pressi di Salt Lake City. Gli investigatori ritengono che la morte della donna non sia sospetta, al contrario di quella del l’uomo all’interno del congelatore. Dai primi esami sul corpo del cadavere congelato si è scoperto che l’uomo era il marito della donna, Paul Edwards Mathers. Il mistero sulla causa della morte, però, rimane. I coroner non sono riusciti ancora a comprendere come sia morto Paul né quando sia successo. Al momento il range di possibilità varia da 1 ad 11 anni, ovvero poco dopo che Jeanne e Paul sono andati ad abitare in quella casa.