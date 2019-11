Brescia-Atalanta, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Quattordicesima giornata di Serie A al via con la sfida fra Brescia e Atalanta. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro della quattordicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 è in programma nel primo pomeriggio di oggi: nell’anticipo delle 15, il Brescia di Fabio Grosso riceve l’Atalanta di Gasperini. Nella scorsa giornata sia Brescia che Atalanta sono state sconfitte: i ragazzi di Grosso hanno perso 3-0 all’Olimpico contro la Roma, mentre l’Atalanta è stata rimontata in casa dalla Juventus per 1-3 al termine di una gara ben giocata.

Grosso potrebbe rilanciare Balotelli dal primo minuto in attacco insieme a Torregrossa. Tonali in cabina di regia; ballottaggio Mateju-Martella a sinistra. Nell’Atalanta Muriel e Ilicic formeranno la coppia d’attacco. Out Toloi per squalifica: in difesa ci saranno Masiello, Djimsiti e Palomino. Castagne e Gosens favoriti su Hateboer sugli esterni.

Le probabili formazioni:

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj, Romulo; Torregrossa, Balotelli.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel Ilicic.

Quattordicesima giornata di Serie A, derby lombardo fra Brescia e Atalanta: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Brescia-Atalanta è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a Brescia sono 11: 7 le vittorie dei padroni di casa, 3 i pareggi e solo un successo dell’Atalanta. L’ultimo incontro in Serie A risale alla stagione 2004/2005: il Brescia si impose per 1-0 grazie a un rigore realizzato da Di Biagio.