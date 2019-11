Genoa-Torino, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Quattordicesima giornata di Serie A, Genoa-Torino è il secondo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Genoa-Torino, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18 a Marassi. Il Genoa è reduce dal pareggio di Ferrara contro la Spal, mentre il Torino è stato sconfitto nettamente in casa dall’Inter nel precedente turno.

Out Lerager: Schone tornerà in campo dall’inizio a centrocampo dopo la panchina di Ferrara. In avanti confermato Pinamonti con Pandev e Agudelo s supporto. Out Zapata: capitan Criscito potrebbe giocare al centro della difesa. Nel Torino tutti i dubbi sono legati alle condizioni fisiche di Belotti: pronto Zaza a prendere il suo posto in caso di forfait. Ballottaggio Ola Aina-De Silvestri a destra; in mezzo al campo Rincon, Baselli e Meitè.

Probabili formazioni:

Genoa (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Criscito, Pajac; Schone, Radovanovic, Sturaro; Agudelo, Pinamonti, Pandev.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; Ola Aina, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Belotti, Verdi.

Genoa-Torino è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi pomeriggio su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra queste due squadre a Genova sono 47: 24 le vittorie del Genoa, 9 quelle del Torino e 14 i pareggi complessivi. Lo scorso anno il Torino si impose per 0-1 grazie al gol messo a segno da Ansaldi.