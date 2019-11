Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 novembre 2019: l’Ariete è chiamato a fare scelte importanti per il futuro

Sabato 30 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È una giornata un po’ in calo e agitata per l’Ariete e avevo detto che questi due giorni- secondo il mio punto di vista, non credete ma verificate- per il segno dell’Ariete sarebbero stati un pochino impetuosi. Anche perché bisogna fare delle scelte importanti che riguardano il futuro. Ora, l’Ariete è portato a fare scelte nell’immediato, quindi non è un tipo che temporeggia. Quello che sente di potere e dover fare fa, ma conviene agire in questo modo? Nel senso, se c’è una forza in più in questo cielo è da sfruttare al meglio, non per chiudere semmai per compensare, per condividere. In amore voglia di sicurezze che però in questi due giorni possono mancare, o perché una persona è lontana o perché proprio tu sei un pochino più severo nei giudizi;

Toro. Per il Toro si aprono le porte di un grande 2020, che bisogna però volere guidare, stabilire. Io dico sempre che non sono le stelle a guidare la nostra vita: siamo noi artefici del nostro destino , poi però, magari, nel periodo buono riusciamo ad avere cose che prima non potevamo avere. Discuti questioni riguardanti la casa, riguardanti i soldi: sono in via di definizione e già dicembre è un mese importante. Venere è sempre favorevole e allora vorrei che chi è rimasto solo da tempo liberasse il proprio cuore e si emozionasse nuovamente;

Gemelli. Il Gemelli in questo weekend ha grandi stelle ed è un cielo di liberazione. Io credo che questo sia un momento importante per puntare al futuro, e in effetti le grandi novità ci saranno a partire da dicembre. Si può anche sottrarre qualcosa. Noi pensiamo che si sia felici sereni quando abbiamo molto, addirittura di più: i Gemelli adesso capiranno che è anche giusto godersi l’essenziale. Chi è rimasto troppo lontano dalla famiglia potrebbe riscoprirla, chi ha avuto troppi problemi di lavoro può pensare anche di fare qualcosina in meno e di riscattarsi. Piano piano, comunque, si risale la china;

Cancro. Avere questa Luna opposta poggi e domani rende irascibili e nervosi, e chi ha cambiato ruolo, mansione, è un po’ sotto pressione. Penso anche a chi deve occuparsi della famiglia, della casa, dei figli e contemporaneamente anche del lavoro. È chiaro che questi due giorni sono un po’ stancanti. C’è chi ha cambiato zona, ruolo, ambiente o vorrebbe farlo: bisogna pazientare. Attenzione alle parole.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Mai come in questi giorni sarà importante tagliare i tempi morti. Quelli che aspettano, che sono pigri, che lasciano trascorrere questo periodo senza far niente perdono un’ottima occasione. Diciamo che il Leone poi tanto a guardare non sta, quindi se hai un’idea, un progetto, devi metterlo in gioco. La situazione è stimolante anche per chi è solo da tempo. Perché? Perché si possono fare incontri molto particolari;

Vergine. Mi piace il cielo della Vergine e mi piacerà sempre di più a dicembre: questo vuol dire che avremo un oroscopo libero da situazioni complicate. Io ritengo che studenti, lavoratori, possano contare su buoni risorse, su uno scampato pericolo. Chi è rimasto solo, chi si è separato può trovare l’anima gemella o magari anche un indirizzo nuovo può darlo alla sua vita sentimentale. Sulla tenuta di un’azienda, di un posto di lavoro, non si discute ma sei tu a dover fare delle scelte, a battere- se serve- i pugni sul tavolo;

Bilancia. La Bilancia, ancora una volta, devo invitarla a essere moderata. Pensate che la Bilancia è moderata di per sé ma in questi giorni non si tiene. È probabile che tu ti senta talmente esausto da reagire male. Se prima eri abbastanza diplomatico, tranquillo, adesso non resisti alle provocazioni. Le complicazioni arrivano se metti troppa carne al fuoco, se torni a casa e incontri un partner arrabbiato, se c’è qualcuno che vuole costringerti a fare una cosa che tu non senti di poter fare. attenzione alle competizioni;

Scorpione. Questo è un grande cielo. Queste 48 ore invitano ad abbandonare livori, tensioni. È bello pensare alle cose più importanti della vita. non pensare, invece, al bicchiere mezzo vuoto, altrimenti rischi di annoiarti o di essere troppo pensieroso. Perdere la pazienza può capitare ma sei anche molto, molto intuitivo e dicevo ieri che sei uno dei segni che legge in anticipo il futuro, quindi non hai bisogno dell’astrologo, solo che ogni tanto ti lasci prendere dai sentimenti. Quante volte ti è capitato di incontrare una persona che non ti piaceva all’inizio, magari hai anche pensato “Ma questa persona non mi darà mai soddisfazione, non starei mai con quel tipo lì”, e poi-guarda caso- è diventato un grande amore. Salvo nel tempo renderti conto che avevi ragione alla prima impressione.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario deve superare qualche piccolo problema personale, tanto più che Venere non è nel segno e quindi bisogna iniziare a fare un gioco vincente, sia in amore sia nel lavoro. Convivenza, matrimonio: tutto è possibile in questo momento. Vivere emozioni particolari, anche di tipo fisico. Se ti piace una persona cerca di avvicinarla in questo weekend. Ora tutto è possibile;

Capricorno. Pare un periodo confuso ma in effetti è solo un momento in cui devi fare tagli netti. Tu che trascini le cose fino all’estremo, tu che pazienti molto prima di fare una cosa in cui credi adesso devi renderti conto che ci sono anche degli attacchi dall’esterno. Quindi ci sono degli attacchi dall’esterno. Possiamo dirlo? Forse invidiato? C’è qualcuno che ha paura che tu diventi troppo forte, troppo importante. Ecco perché bisogna stringere i denti e andare avanti. Con Venere, Giove e Saturno favorevoli, hai delle buone capacità di azione e reazione;

Acquario. L’Acquario deve fare i conti con un Marte che pota nervosismo, stanchezza, in particolare se si stanno facendo troppe cose assieme. Io dico sempre all’Acquario che il punto debole è il caos mentale, e allora ci vuole un po’ di organizzazione. Soprattutto, io consiglio ai nati sotto questo segno zodiacale di ottimizzare la propria vita. chi è troppo lontano dal posto di lavoro deve cambiare. I single che frequentano gente, non stanno chiusi in casa, dovranno vivere una bella emozione;

Pesci. Ecco un momento importante per le relazioni: si può ricucire uno strappo, voltare pagina. Poi, se ti sei sentito un po’ sbandato, isolato (e novembre è stato un mese solitario per i sentimenti), parla chiaro perché se l’amore c’è e ha resistito alle intemperie delle ultime 4 settimane reggerà ancora a lungo, altrimenti bisogna capire che una certa strada si è interrotta e anche insieme bisognerà cercare di recuperarla. Dipende dall’età, dalla gavetta fatta. Successo in arrivo per chi si dà da fare.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento