Salvini con Miss Hitler allo stesso tavolo? La verità sulla foto che ha fatto il giro di Facebook

Parlammo di Miss Hitler in seguito ad un articolo scritto da Open in cui si sottolineave le posizioni della donna financo contro Salvini.

Adesso s’è tornato a parlare di Francesca Rizzi – questo il nome della 36enne con evidenti simpatie naziste – dopo che la Procura di Caltanissetta ha indagato 19 persone (tra cui la stessa Rizzi) per costituzione e partecipazione ad associazione eversiva (avevano intenzione di fondare il Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori) ed istigazione a delinquere.

Ma non è l’unico motivo per cui s’è tornato a parlare di Miss Hitler: sui social ha preso a circolare una foto in cui la Rizzi è seduta ad un tavolo per una cconferenza e al suo fianco ci sarebbe, fra gli altri, Matteo Salvini (proprio quel Matteo Salvini contro cui la donna s’è scagliata a più battute su VK).

Miss Hitler con Salvini allo stesso tavolo?

In realtà si tratta solo di una bufala volta a screditare il ministro dell’Interno che – sebbene sia noto sia vicino ad una certa destra discretamente estrema – non era nella conferenza in questione.

Lo ha sottolineato bufale.net mostrando una foto dello stesso evento ma da un’altra prospettiva (foto proposta dal Corriere).