Si impicca in un alberto sotto un ponte: il tragico suicidio di un 16enne

E’ una vicenda terribile quella proveniente da Ragusa, in Sicilia.

Terribile per la dinamica e terribile per il protagonista della stessa.

E’ la storia di un suicidio. E a suicidarsi è stato un giovanissimo: un ragazzo di appena 16 anni.

Ignoti i motivi del gesto che getta nello sconforto i cari della vittima e, in assoluto, la comunità ragusana.

Secondo quanto riportato da alcune testate locali, subito dopo il fatto aveva iniziato a circolare la voce secondo cui un giovane si sarebbe lanciato nel vuoto dal ponte di via Roma, ma in seguito è emersa la ricostruzione – comunque drammatica – secondo cui il 16enne sia sia tolto la vita impiccandosi in uno degli alberi che si trovano sotto il ponte in questione.

La tragedia è accaduta ieri intorno a mezzogiorno e sul fatto starebbero indagando i militari dell’Arma dei carabinieri.