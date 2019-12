Terremoto Albania, ricerche interrotte ma il bilancio sale: sono 51 i morti

E’ davvero tragico il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito l’Albania. Intanto le squadre di soccorso hanno interrotto le ricerche

E’ ancora scossa l’Albania dal violento terremoto e dalla serie di scosse altrettanto spaventose che hanno colpito un’area non distante dalla città di Durazzo e da Tirana, provocando il crollo di decine di edifici tra palazzi e alberghi. Il numero delle vittime, inizialmente ridotto, è cresciuto inesorabilmente nelle ore successive portandosi, nella giornata del 30 novembre, al numero probabilmente definitivo. Sono 51 i morti, 26 dei quali sepolti nel crollo di due palazzine nella cittadina di Thumana, ubicata ad una ventina di chilometri a nord di Tirana. Altre 24 persone sono invece decedute a Durazzo, in differenti zone; qui i crolli più gravi hanno riguardato due palazzi, una villetta di tre piani nella quale sono deceduti otto membri della famiglia Lala e due alberghi sulla spiaggia. L’ultima vittima, una ragazza di 20 anni, è stata trovata nel pomeriggio di oggi: sarebbe deceduta dopo essere stata colpita in testa da un mattone. Stava lasciando l’edificio dopo il violento terremoto quando, staccatosi dall’edificio, il mattone le sarebbe caduto in testa; la giovane è rimasta in coma per tre giorni ed oggi è spirata. L’altra notizia è che sono state dichiarate concluse le ricerche dei dispersi: tra le macerie di case e palazzi non si scava più. Guardando ora ai gravi danni provocati dal peggior terremoto che abbia mai colpito il Paese.

I numeri del peggior terremoto che ha colpito l’Albania

Bisogna inoltre far fronte al grande numero di feriti, oltre 900 ai quali si sommano le 2200 persone che, presso le tendopoli allestite nei centri maggiormente colpiti, si sono sottoposte alle visite mediche. Si contano almeno 41 ricoveri ancora in corso con due persone che al momento si trovano in Italia, date le loro condizioni gravi, per essere sottoposti a cure specializzate. Si contano almeno 710 abitazioni danneggiate nella sola Durazzo, con 12 edifici completamente distrutti e 176 palazzi danneggiati.