Caduta in Vespa fatale per un 21enne: grande lutto tra gli amici e la sua squadra di calcio rinvia la gara odierna

Dramma in provincia di Palermo.

A Partinico, un ragazzo di soli 21 anni è morto a causa di un brutto incidente stradale.

Salvatore Palazzolo, questo il nome della vittima del tragico sinistro, stava percorrendo via Matteotti in sella a una Vespa quando ha perso il controllo del mezzo, rovinando sull’asfalto.

Immediatamente dopo la caduta, un medico che si trovava a passare per lì si è avvicinato al giovane, provando a praticargli il massaggio cardiaco.

In seguito è giunto il personale 118 che lo ha portato subito presso l’ospedale locale: per Salvatore, però, non c’è stato niente da fare.

Il giovane giocava per la Nissa FC, compagine di Caltanissetta militante nel campionato di Promozione.

E così il club nisseno ha espresso il proprio lutto, con un post su Facebook in cui ha annunciato anche il rinvio della gara in programma per oggi:

Grande dispiacere sui social, espresso anche dai tanti amici del giovane.