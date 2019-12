La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 02/12/2019 al 08/12/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per l’Ariete

Ariete. Nei prossimi sette giorni parlare d’amore non sarà affatto facile. Il partner ti ha forse deluso? Ecco, se sai vivendo una crisi di coppia non prendere decisioni affrettate, di cui potresti pentirti: Lascia passare questa sensazione di malessere, che sarà passeggera, e continua la tua vita di coppia. le cose non saranno semplicissime neppure per i single, che dovranno affrontare un problema che riguarda la loro vita privata. Sul lavoro c’è sempre questa condizione di precarietà di cui tu i ho parlato spesso che si fa sentire. Hai un lavoro fisso? Ok, ma può darsi che ci siano delle condizioni nuove che non ti aggradano. Il consiglio è quello di risparmiare denaro perché a fine dicembre ci saranno delle spese. La fortuna consiglia prudenza nel fine settimana, momento in cui il tuo impeto si farà sentire più forte.

Tre stelle per Cancro, Leone e Bilancia

Cancro. Dal punto di vista professionale, devi prendere atto del fatto che alcune collaborazioni siano ormai da chiudere. Venerdì e sabato potresti essere più nervoso del solito e alzare la voce, ma devi solo tenere duro perché a gennaio ci sarà un grande riscatto. Nei sentimenti sei ancora ben lontano dall’aver trovato la tua pace. Ci saranno svogliatezza e tensione verso metà settimana. Devi affrontare scelte importanti, per cui dovrai trovare la forza per farlo. Queste decisioni porteranno un po’ di caos nella vita di coppia oppure, nei casi più seri, una pausa di riflessione. La fortuna, altalenante, non consiglia di fare grandi azzardi in questi sette giorni;

Leone. I rapporti d’amore sono in difficoltà perché sono stati trascurati. Hai dovuto pensare di più al lavoro, ma adesso- se c’è stata una crisi nel rapporto di coppia- si può tornare a parlare. Puoi anche allargare il giro delle tue amicizie. Il transito che Mercurio inizierà nel tuo segno da lunedì prossimo è molto importante e porterà molta forza alle persone sole che cercano l’amore. Sul lavoro i cambiamenti sono alle porte: dovrai cambiare direzione o iniziare un nuovo lavoro con l’arrivo del 2020. Chi ha lavori non stabili o part-time deve iniziare subito a cercare delle alternative. La fortuna consiglia prudenza, anche se venerdì sarà una giornata interessante grazie alla Luna nel segno;

Bilancia. Dal punto di vista professionale ci sono stai molti parapiglia e qualcuno sta attualmente affrontando una crisi . Normale che la Bilancia ora prenda tutto di petto, per non farsi prevaricare. Sicuramente hai successo, ma le responsabilità ti pesano troppo sulle spalle. Le coppie che hanno vissuto molte o grandi difficoltà, nelle ultime settimane, ora sono fortemente scontente. Discussioni e polemiche sono presenti, anche se si dovrebbe cercare di evitarle, soprattutto nel prossimo weekend. Le tensioni lavorative non giocano a favore del buonumore, ma non devi riversare la tua scontentezza sul tuo partner. La fortuna non sarà malvagia in questa settimana, ma ti invita alla cautela nel weekend e a risparmiare sulle spese non utili.

Quattro stelle per Toro, Gemelli, Sagittario e Acquario

Toro. La settimana parte bene dal punto di vista sentimentale, tanto che i rapporti in crisi- se c’è ancora attrazione da entrambe le parti- potranno tentare di vivere una nuova occasione. Lunedì unica giornata un po’ no dei prossimi sette giorni a causa di una tensione in famiglia. Favorite le compravendite e le soluzioni legali per chi vuole sistemare problemi sempre nati in famiglia. Nel lavoro ci saranno sorprese che saranno dovute all’ottimo influsso di Giove. La propria posizione migliorerà grazie ad appoggi importanti e a svolte fortunate. Bisogna iniziare a pensare da subito ai progetti a lunga scadenza, specialmente per i più giovani. La fortuna indica come positiva la seconda metà della settimana, con l’arrivo di novità;

Gemelli. In arrivo, per te, soluzioni di carattere pratico ed economico. Le stelle, dal punto di vista professionale, favoriscono i viaggi, il settore dei contatti e quello dei corsi di aggiornamento. Puoi ripartire: adesso le occasioni non mancano. Potresti avere contatti con avvocati e trovare soluzioni. Giove non più opposto ti aiuta in amore. Non ci sono ancora grandissime stelle, ma un piccolo miglioramento si riesce a intravedere. Chi ha avuto problemi in coppia deve attendere la prossima settimana per parlare o per agire. Bene, per le coppie che stanno insieme da molto, il volersi rimettere in gioco. Sabato giornata interessante e la fortuna indica le giornate del weekend come le migliori di una settimana, per te, comunque tranquilla;

Sagittario. Settimana che ti può riportare con la mente al passato, in amore. Da venerdì a domenica incontri favoriti. Le stelle indicano forza e passione e favoriscono chi si sta adoperando nella ricerca di un partner. Hai bisogno di emozioni ed esperienze speciali per aprire il tuo cuore. Le vicende professionali sono protette. Chiamate, commissioni, ordini: potresti ricevere molte proposte di lavoro. Le stelle spingeranno un cambiamento. La fortuna indica che potrai osare (ma sempre con attenzione) nel fine settimana;

Acquario. Sul lavoro arriva una certa dose di fortuna. Gli investimenti finanziari sono favoriti dalle stelle e anche il lavoro di chi ha a che fare con il pubblico. Le questioni legali che ti angustiano si stanno volgendo verso una risoluzione. Venere entra nel tuo segno alla fine di dicembre. Bene la vita in famiglia, che a ottobre era stata vissuta con un certo nervosismo: ora sembra essere tutto a posto. Si deve capire cosa sia successo al tuo cuore negli ultimi due mesi. Grandi progetti di vista se hai accanto il partner giusto e recupero psico-fisico nel weekend. La fortuna indica che tra lunedì e martedì mattina potranno esserci risvolti interessanti e opportunità.

Cinque stelle per Vergine, Scorpione, Capricorno e Pesci

Vergine. Ottime stelle, per te, in amore. una buona notizia potrebbe arrivare giorno 4 dicembre. Vuoi rimetterti in gioco? Pensi valga la pena portare avanti tutto quello che hai fatto fino a oggi? Molto dipenderà da queste tue due volontà. Il rischio è che molti Vergine ancora feriti da recenti delusioni non sfruttino queste stelle positive e perdano di vista le possibilità offerte dal futuro. Sul lavoro arrivano belle opportunità e tutte le cose che sembravano bloccate ora potranno partire. Puoi mettere in piedi imprese che saranno vincenti sul lungo periodo. La fortuna indica che domenica sarà la giornata migliore della settimana;

Scorpione. Ora puoi chiudere le situazioni lavorative che non ti interessano più e continuare il cammino con quelle che decidi di portare avanti. Nuove strade diverse da tutto quello che hai già fatto o che conosci? Per qualche Scorpione sarà possibile. Le stelle sono appassionate in amore, e lo sono ancora di più se frequenti una persona della Vergine o del Capricorno. Per chi è solo da tempo arrivano opportunità. Chi vuole solo divertirsi avrà la settimana a favore, tranne che nelle giornate di inizio settimana. Per vivere al meglio l’amore devi comunque conoscere le tue debolezze e reagire. La fortuna indica che le giornate dopo mercoledì saranno le migliori e che giovedì potrai godere di buone intuizioni;

Capricorno. Giove e Saturno sono nel tuo segno zodiacale e questo evento non si verificava dal 1960. Questo dà un nuovo corso alla tua vita sentimentale. Una storia che è nata negli ultimi mesi può andare avanti; chi ha conosciuto il dolore di una separazione può andare avanti. L’influsso di Venere aiuta la serenità e la voglia di amare. Sul lavoro, le collaborazioni e le società sono favorite dalle stelle. Chi si mette in proprio potrà fare grandi progetti, perché le stelle ti favoriscono e ti proteggono allo stesso tempo. La fortuna indica che la settimana sarà al massimo giorno 4 dicembre, ma è solamente l’inizio di una fase estremamente interessante e positiva;

Pesci. Mercoledì potrai ricevere una bella comunicazione di lavoro perché la Luna sarà nel tuo segno. Chi ha già fatto una richiesta nel passato vedrà arrivare delle opportunità. In amore devi liberare le stelle ti aiutano comunque a ritrovare la voglia di fare progetti e la complicità. Devi semplicemente dimenticare un triste trascorso e dopo potrai riavvicinarti alla persona che ami. Molti Pesci si sono allontanati dalla persona a cui volevano bene? A volte, è semplicemente colpa delle circostanze della vita, e non per forza di incomprensioni o di mancanza di comunicazione. il tuo cuore e smetterla di guardare al passato. La fortuna indica che la settimana è interessante e che a metà potresti fare un sogno premonitore.

