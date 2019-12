Napoli-Bologna, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Quattordicesima giornata di Serie A, il Napoli ospita il Bologna al San Paolo. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Napoli e Bologna si sfideranno nel match delle 18 di oggi, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio: il Napoli ha conquistato un punto a San Siro contro il Milan, mentre il Bologna nel turno precedente ha pareggiato in casa contro il Parma.

Carlo Ancelotti torna a disporre di Manolas al centro della difesa: il greco farà coppia con Koulibaly, mentre i terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui. Insigne a sinistra e Callejon a destra, mentre in avanti agiranno Lozano e Mertens; out Allan. Nel Bologna ancora noie fisiche per Soriano: i tre trequartisti alle spalle di Palacio saranno Orsolini, Svanberg e Sansone. Bani e Danilo tornano a condurre la difesa dopo la squalifica di domenica scorsa.

Probabili formazioni:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Ruiz, Elmas, Insigne; Mertens, Lozano.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.

Quattordicesima giornata di Serie A, il Napoli ospita il Bologna: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Napoli-Bologna è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi pomeriggio sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Napoli e Bologna si sono affrontate 60 volte a Napoli: il bilancio è di 28 vittorie del Napoli, 23 pareggi e 9 successi degli emiliani. Lo scorso anno il Napoli si impose per 3-2: doppietta di Milik e gol di Mertens per i partenopei, mentre per il Bologna sono andati a segno Santander e Danilo.