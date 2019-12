Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 1 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 1 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 1 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Pezzi Unici”. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il programma musicale “In Arte-Ornella”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Il fuggitivo”: il film racconta la storia di un famoso dottore, accusato dell’omicidio della moglie. Incastrato, la sua sola via d’uscita è la fuga e la ricerca della verità. A seguire, una nuova puntata di “Confessione reporter”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata della fiction “La Caccia-Monteperdido”: Ismael, interrogato da Sara, afferma che tra i film porno portati all’Hotel La Guardia ce ne fosse uno con una minorenne che si trovava in una stanza rivestita di una carta da parati azzurra con dei caprioli, la stessa carta parati di cui era rivestito il buco dove vivevano Ana e Lucia. Sara arriva alla conclusione che probabilmente Simo non sia stato uno dei carcerieri. Dai racconti di Anna, si evince che il rapporto tra lei e Lucia fosse molto conflittuale. Dopo la telefonata di Lucia, Ana scappa di casa e tutto il paese si mobilita per cercarla. Rafael viene accusato del sequestro delle bambine e dell’assassinio di Ana. Sara lo interroga, per cercare di sapere dove tenga segregata Lucia, ma lui sostiene di averla uccisa. Sara non ne è convinta, ma ormai il suo autocontrollo è messo a dura prova dagli eventi. Victor chiede al Colonnello Figueroa di venire a Monteperdido, per sollevarla dall’incarico ritenendo che non sia più in grado di occuparsi del caso. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita da “I Griffin”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è L’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo una nuova puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

Maria Rita Gagliardi