Verona-Roma, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Quattordicesima giornata di Serie A, il Verona ospita la Roma. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Verona e Roma si sfideranno questa sera alle 20.45 in un match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Il Verona nel precedente turno ha sconfitto per 1-0 la Fiorentina al Bentegodi, mentre la Roma ha inflitto un secco 3-0 al Brescia all’Olimpico.

Nel Verona possibile inserimento di Bocchetti al centro della difesa al posto di Dawidowicz, vista anche l’indisponibilità di Kumbulla. In recupero Veloso, ma al centro del campo agiranno ancora Pessina e Amrabat. In avanti Di Carmine sarà supportato Da Zaccagni e Verre. Nella Roma out per squalifica Zaniolo: Dzeko sarà coadiuvato da Kluivert, Under e Pellegrini. Conferme per Diawara e Veretout a centrocampo, mentre la coppia centrale difensiva sarà formata da Smalling e Mancini.

Probabili formazioni:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Verona-Roma è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di oggi sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti in Serie A fra le due squadre a Verona sono 28: 7 le vittorie del Verona, 9 della Roma e 12 i pareggi complessivi. L’ultimo incontro risale a due stagioni fa: la Roma si impose per 0-1 grazie a una rete di Under.