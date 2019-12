Ancelotti si presenterà davanti alla squadra e rassegnerà le sue dimissioni: la bomba di Auriemma durante Tiki Taka

C’è il rischio che domani Ancelotti si presenti dinnanzi alla squadra e annunci la sua intenzione di rassegnare le proprie dimissioni.

Lo ha dichiarato il giornalista Raffaele Auriemma, esperto come pochi del mondo Napoli, durante la puntanta di Tiki Taka di domenica 11 dicembre (seguente la socnfitta casalinga del Napoli contro il Bologna).

Nonostante il panegirico di Carlo Pellegatti, giornalista vicino al Milan – di cui Ancelotti è stato uno degli allenatori più vincenti della storia (più o meno) recente, Auriemma ha proseguito confermando l’ipotesi che vorrebbe Ancelotti andarsene via da Napoli.

Parlando più in assoluto della situazione del Napoli, Auriemma ha dichiarato che – a suo avviso – l’inizio dei problemi della compagine partenopea ha coinciso con l’addio di Maurizio Sarra (che lasciò la Campania due stagioni or sono, per poi approdare al Chelsea).

Vedremo effettivamente quanto le parole di Auriemma avranno riscontro.

Anche perché, le sue parole dopo la gara contro i feliseni, non suonano poi troppo distensive: “Ora farò un confronto con la squadra, perché io mi prendo la maggior parte delle responsabilità, ma anche i giocatori si devono sentire responsabili: in campo ci vanno loro e devono provare a mettere sempre la stessa intensità come collettivo. Non ce la stanno mettendo tutta o lo fanno solo in parte”: