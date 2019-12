Cagliari-Sampdoria, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

La quattordicesima giornata di Serie A si chiude con il ‘Monday Night’ fra Cagliari e Sampdoria. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Cagliari-Sampdoria è il match che chiuderà questa sera il programma della quattordicesima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio del match è previsto alle 20.45. Il Cagliari è reduce dal pareggio beffa esterno contro il Lecce, mentre la Sampdoria nel turno precedente ha conquistato tre punti d’oro contro l’Udinese a Marassi.

Fuori quattro turni per squalifica Olsen: in porta ci sarà Rafael. Mattiello prenderà il posto dello squalificato Cacciatore a destra, mentre in avanti conferme per Joao Pedro e Simeone. Nella Samp, Gabbiadini e Quagliarella sarà la coppia d’attacco, ma resta viva l’opzione Caprari. Possibile presenza di Ramirez dal primo minuto; Thorsby a destra al posto di Depaoli, out per infortunio.

Probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Mattiello, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Colley, Ferrari, Murru; Ramirez, Ekdal, Linetty; Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Cagliari-Sampdoria chiude il programma della quattordicesima giornata di Serie A: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Cagliari-Sampdoria è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di stasera sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Cagliari i precedenti fra le due squadre in Serie A sono 33: 17 le affermazioni del Cagliari, 4 della Sampdoria e 12 i pareggi complessivi. Lo scorso anno il match terminò sullo 0-0.