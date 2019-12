Cotto e Mangiato, ricetta 2 Dicembre: torta salata patate e broccoli

La prima ricetta di dicembre a Cotto e Mangiato, non poteva che essere gustosa. Tessa ci insegna infatti a preparare la torta salata patate e broccoli

La ricetta della torta salata patate e broccoli

Per quanto concerne gli ingredienti sono:

450 grammi di patate

350 grammi di broccoli

Olio

100 grammi di Cipolla

1 Sfoglia

Vino bianco

30 grammi di pecorino

2 uova

200 ml di panna

Preparazione

Affettare finemente le patate (meglio aiutarsi con una mandolina) e metterle in una pentola. Lessarle a vapore per non più di 10 minuti.

In una padella da parte mettere a soffriggere olio e cipolla, tagliare i broccoli e metterle a cuocere, sfumando con del vino bianco. A cottura di patate e broccoli ultimata prendere un ruoto con cerniera, adagiare la pasta sfoglia, e metterci prima le patate poi i broccoli. Sbattere le due uova e versarle sui broccoli, insaporire con pecorino e versare in ultimo la panna liquida. Aggiustare i bordi e cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti.